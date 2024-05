ZEROBASEONE、ストレスを吹き飛ばす「Feel the POP」MV公開

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■ZEROBASEONE、ミニアルバム『You had me at HELLO』をリリース!

ZEROBASEONEが、韓国で3枚目となるミニアルバム『ZEROBASEONE The 3rd Mini Album [You had me at HELLO]』を5月13日にリリース。同日18時にはタイトル曲「Feel the POP」MVが公開された。

ZEROBASEONEは多国籍9名で構成されたグローバルボーイズグループだ。今回彼らがリリースした『You had me at HELLO』は、2023年7月にリリースしたデビューアルバム『[YOUTH IN THE SHADE』から2ndミニアルバム『MELTING POINT』まで続く叙事を完成させるアルバム。リリースに先立ち4月24日には収録曲の「SWEAT」を先行配信した。

このたび公開された「Feel the POP」MVは、広大な都市、砂漠化したオフィス、ウェスタンポップなど様々な空間を背景に、心配や悩みなどを抱えて現代を生きる人たちにストレスを吹き飛ばしてもらおうというZEROBASEONEの清涼エナジーが込められている。“不安は POP POP”と歌詞にあるように、ZEROBASEONEと一緒ならすべてのストレスが吹き飛ぶような演出や目を引く映像美の中で、ZEROBASEONEはスーツ風の衣装、ウエスタン調の衣装などを身にまといシーンごとに違った魅力を存分に発揮している。

さらに5月17日には同曲の日本語バージョン「Feel the POP (Japanese ver.)」のデジタルリリースも控えている。

5月10日から5月12日まで千葉・幕張メッセ、ZOZOマリンスタジアムで開催された世界最大級のK-POP Fan & Artist Festival『KCON JAPAN 2024』でも圧倒的な人気と実力を証明したZEROBASEONE。8月に東京・大阪で開催される『SUMMER SONIC 2024』への出演も発表されたばかりで、秋からは自身初となる海外ツアー『2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR』もスタートする。

(C)WAKEONE

リリース情報

2024.05.13 ON SALE

MINI ALBUM『You had me at HELLO』

2024.05.17 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Feel the POP (Japanese ver.)」

ZEROBASEONE OFFICIAL SITE

https://zerobaseone.jp/