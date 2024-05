【Assassin's Creed Shadows】発売日:未定価格:未定

Ubisoftは5月14日、日本を舞台とした「アサシンクリード」シリーズ最新作「Assassin's Creed Codename Red」について、正式名称を「Assassin's Creed Shadows」となることを発表した。

「Assassin's Creed Shadows」は、忍者を主人公とした“シノビファンタジー”が描かれるとされる「アサシンクリード」シリーズ最新作。公式Xでは正式名称が発表されるとともに、日本の大阪・通天閣周辺をイメージさせるような短い動画が投稿されている。

また合わせて、本作の初公開シネマティックトレーラーの公開も予告されている。日時は太平洋時間の5月15日9時。日本時間では5月16日1時とされている。

Assassin's Creed Codename Red becomes Assassin's Creed Shadows.

Tune-in for the Official Cinematic World Premiere Trailer on May 15, 9 AM PT.#AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/GF0BWqVOhS