クエンティン・タランティーノ監督作『レザボア・ドッグス』(1992)『パルプ・フィクション』(1993)やコーエン兄弟監督作『ファーゴ』(1996)『ビッグ・リボウスキ』(1998)など数々の作品に出演している個性派俳優スティーブ・ブシェミが、ニューヨーク・マンハッタンにて暴漢に襲われたことが分かった。 命に別状はないという。米が報じている。

現地時間2024年5月8日午前11時48分に、当該事件はマンハッタンの路上で発生。容疑者と見られる男は無作為にブシェミに暴行を加えた模様。ブシェミは顔と左目がはれ上がった状態で、治療のために市内の病院に搬送された。

ブシェミの広報担当者は、事件について「ニューヨークの通りを歩いている最中にこんなことが起こり、皆さんにとって非常に悲しい事態となりました」と声明を発表。「彼は無事で、皆さんが強く願ってくれていることに感謝しています」とブシェミの容態と無事について報告した。

事件を目撃した女性は「男性(ブシェミ)は女性と一緒にいましたが、角を曲がり、つまずいて後ろに倒れるのを見ました。すぐさま起き上がり、反対方向に走っていったので、顔までは確認できませんでした。もう11時を回っていたので、近づくのは怖かったです」と証言している。

ニューヨーク市警察が公表した写真では、容疑者は青いTシャツに黒のスウェットパンツを着用。ひげをたくわえており、野球帽をかぶっている様子が確認できる。容疑者は現在も逃亡中とのことだ。

ブシェミは先日撮影となったの大人気シリーズ「ウェンズデー」シーズン2にも出演が決定している。回復ともに、ブシェミが安心して撮影に臨めることを願うばかりだ。

ちなみに、俳優が路上で襲われるという事件は2024年3月末にも発生している。『君の名前で僕を呼んで』(2017)などで知られるマイケル・スタールバーグがニューヨークのセントラルパーク近くを歩いていたところ、背後から見知らぬ男に石で襲われたと報じられた。のちに容疑者は27歳の男と判明し、ニューヨーク市警によって逮捕されている。

Source:New York Post(,)

