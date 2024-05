ミニストップは、2024年30周年を迎える、ミニストップの夏の定番ハロハロをイメージしたオリジナルのグミ「ハロハログミ」を販売中です。

ミニストップ「ハロハログミ」

価格:160円(税込価格:172,80円)

発売日:2024年5月14日(火)

発売地区:全国のミニストップ(2024年4月末現在:1,830店)

ミニストップは、1995年に「パフェ感覚で氷を食べられるデザート」というコンセプトの夏の定番ハロハロ!を発売。

そんな夏の定番ハロハロ!をイメージした、3種の味を1袋に詰め込んだソフトな食感が楽しめる「ハロハログミ」を販売中☆

ソフトクリーム味、ラムネ味、巨峰味、それぞれので楽しんだり、一緒に食べて自分なりのカスタマイズでたべるのもおすすめです。

ソフトクリーム味

ミニストップ創業以来から人気のソフトクリームバニラをイメージした、ソフトクリーム味のソフトな食感のグミです。

ラムネ味

ハロハロラムネの爽やかなブルーカラーの、ラムネ味のソフトな食感のグミです。

巨峰味

ハロハロ巨峰のやさしい甘みと酸味のある巨峰と果汁シロップの濃厚な味わいをイメージした、巨峰味のジュレが入っている2層構造のグミです。

ミニストップの夏の定番ハロハロをイメージした3種類の味が楽しめる、オリジナルのグミ「ハロハログミ」は全国のミニストップ店舗で販売中です。

※税込価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は、標準税率10%が適用されます。単品で購入した場合、税込み価格の小数点以下は、切り捨て。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 夏の定番ハロハロがソフトな食感のグミに!ミニストップ「ハロハログミ」 appeared first on Dtimes.