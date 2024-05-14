10:30　金融庁「インパクトフォーラム」開催
13:35　日本5年利付国債入札（2兆3000億円程度）
15:00　英週平均賃金（3月）
16:30　ピル英中銀チーフエコノミスト、講演
18:30　ドイツ2年債入札
21:45　シュナーベルECB理事、科学会議出席
22:10　クックFRB理事、NY連銀主催イベントで金融機関について講演
23:00　パウエルFRB議長、クノット・オランダ中銀総裁、オランダ外国銀行協会で講演（質疑応答あり）
15日0:30　米1年物入札（460億ドル）

豪財務相、来年度予算案発表
バイデン米大統領、米投資と雇用について演説　対中関税強化も発表
EU財務相理事会
OPEC月報

鴻海精密工業、アリババ、テンセントホールディングス決算

※予定は変更することがあります