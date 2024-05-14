　14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比70円高の3万8190円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40581.54円　　ボリンジャーバンド3σ
39866.09円　　ボリンジャーバンド2σ
39745.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39150.65円　　ボリンジャーバンド1σ
38500.00円　　一目均衡表・基準線
38468.13円　　75日移動平均
38435.20円　　25日移動平均
38325.00円　　一目均衡表・転換線
38220.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38190.00円　　14日夜間取引終値
38179.46円　　13日日経平均株価現物終値
38160.00円　　5日移動平均
37719.75円　　ボリンジャーバンド-1σ
37004.31円　　ボリンジャーバンド2σ
36288.86円　　ボリンジャーバンド3σ
34859.70円　　200日移動平均


株探ニュース