日経225先物テクニカルポイント（14日夜間取引終了時点）
14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比70円高の3万8190円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40581.54円 ボリンジャーバンド3σ
39866.09円 ボリンジャーバンド2σ
39745.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39150.65円 ボリンジャーバンド1σ
38500.00円 一目均衡表・基準線
38468.13円 75日移動平均
38435.20円 25日移動平均
38325.00円 一目均衡表・転換線
38220.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38190.00円 14日夜間取引終値
38179.46円 13日日経平均株価現物終値
38160.00円 5日移動平均
37719.75円 ボリンジャーバンド-1σ
37004.31円 ボリンジャーバンド2σ
36288.86円 ボリンジャーバンド3σ
34859.70円 200日移動平均
株探ニュース
40581.54円 ボリンジャーバンド3σ
39866.09円 ボリンジャーバンド2σ
39745.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39150.65円 ボリンジャーバンド1σ
38500.00円 一目均衡表・基準線
38468.13円 75日移動平均
38435.20円 25日移動平均
38325.00円 一目均衡表・転換線
38220.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38190.00円 14日夜間取引終値
38179.46円 13日日経平均株価現物終値
38160.00円 5日移動平均
37719.75円 ボリンジャーバンド-1σ
37004.31円 ボリンジャーバンド2σ
36288.86円 ボリンジャーバンド3σ
34859.70円 200日移動平均
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