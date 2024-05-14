²ò»¶¤·¤¿¿Íµ¤¥«¥Ã¥×¥ë·ÏYouTuber¡¦¤æ¤ó¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤·¤¿Èë·í¤È¤Ï
¡¡¿Íµ¤YouTuber¤Î¤æ¤ó¤¬5·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤æ¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤È¥«¥Ã¥×¥ë·ÏYouTuber¡¦¡Ö¥ô¥¡¥ó¤æ¤ó¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿Íµ¤YouTube¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¥·¥ë¥¯¤È¤Î·ëº§¤òµ¡¤Ë²ò»¶¡£¤½¤Î¸å¡¢2023Ç¯Æâ¤Ë¼«¿È¤Î¸Ä¿Í¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿Í¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬Ã£À®¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¤æ¤ó¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Ï¿ô»ú¤À¤±¤Ë¼ü¤ï¤ì¤º¤Î¤Û¤Û¤ó¤Èà100Ëü¿Í¹Ô¤±¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡É¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢YouTuber¤È¤Ê¤ê7Ç¯ÌÜ¤ËÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿Í¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊó¹ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï250·ï¤òÄ¶¤¨¤ë½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Î¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ä¤¤ç¤ó¤¯¤Þ¤Î¤¤ç¤ó¤Ê¤É¡¢¤È¤â¤ËYouTuber¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Ãç´Ö¤«¤é¤â¤ª½Ë¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤«¤éÊ¿¶ÑºÆÀ¸¿ô¤Ï¿ôËü²óÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤æ¤ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤ÇÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¥ô¥¡¥ó¤æ¤ó¤ò²ò»¶¸å¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ä°û¤ß¡¢¹ØÆþÉÊ¾Ò²ð¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¤¤¯¥Ð¥º¤Ã¤¿²ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¡¦¥·¥ë¥¯¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬Çú¾å¤¬¤ê¡£·ëº§È¯É½¤ÎÆ°²è¤Ï400Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤âÉ×ÉØ¶¦±é¤äÇ¥¿±È¯É½¤Ê¤É¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£4·î5Æü¤Ë¤Ï½Ð»º¥·¡¼¥ó¤âYouTube¾å¤Ç¸ø³«¤·¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤â360Ëü²ó¤òÄ¶¤¨ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âYouTuberÆ±»Î¤Î·ëº§¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤æ¤ó¤È¥·¥ë¥¯¤Û¤É¤ÎÍÌ¾¿Í¤Ç¤ÏÎã¤¬¤Ê¤¯¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢845Ëü¿Í¤â¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ò»ý¤ÄÉ×¤Î¥·¥ë¥¯¤¬¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇºÊ¤Î¤æ¤ó¤È¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥óÁØ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤âÃ»´ü´Ö¤ÇÅÐÏ¿¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤¿Èë·í¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊYouTube¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡·ëº§¡¦½Ð»º¤ò·Ð¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤YouTuber¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤æ¤ó¤Îº£¸å¤ÎÆ°²è¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡Êº´Æ£¤Á¤Ò¤í¡Ë