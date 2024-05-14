Éô²¼¤Î¤ä¤ëµ¤¤òºï¤®¡¢Î¥¿¦¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¥Ç¥¤ë¾å»Ê¤Û¤É¤ä¤é¤«¤¹"ºÇÅ¬¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹"¤ÇÉô²¼¤òÄÙ¤¹¥»¥ê¥Õ
¢£LESSON1¡¡Éô²¼¤¬Íê¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡ÖÇ¤¤»¤ëÉÔ°Â¡×¤ò²ò¾Ã¤·¤è¤¦
Éô²¼¤Î¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤
¤«¤Ä¤Æ¤Î»ä¤ÏÅµ·¿Åª¤Ê¡ÖÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤Ç¤·¤¿¡£Á°¿¦¤Î¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤Ç¶î¤±½Ð¤·¤Î±Ä¶È¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿º¢¤Ï¡¢»Å»ö¤òÇ¤¤»¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢ÀèÆ¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ°ì¿Í¤ÇÌÔÎõ¤ËÆ¯¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÆ±¤¸¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Éô²¼¤«¤é¡Ö¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ã¯¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥»¥ª¥ê¡¼¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤¿Í¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤¬Ä¹¤¤¿Í¤Û¤É¡¢Éô²¼¤Ë»Å»ö¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤¬»Å»ö¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè1¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤ò²óÈò¤·¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡ÖÉô²¼¤ËÇ¤¤»¤ë¤È¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£ÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¤¿Í¤Û¤É¡¢Éô²¼¤¬¼ºÇÔ¤·¤ÆÃ¯¤«¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ä¼«Ê¬¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ºÇÔ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡×¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ç¤¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£Éô²¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼ºÇÔ¤âµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Î°ì¤Ä¡£¤¤¤¯¤é¸ÀÍÕ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë³Ø¤Ó¤Ë¤ÏÅ¨¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¼ºÇÔ¤â¤µ¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤ä¤ß¤¯¤â¤Ë´ÝÅê¤²¤·¤Æ¼ºÇÔ¤µ¤»¤í¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥ß¥¹¡×¤È¡Ö¼ºÇÔ¡×¤òÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê¼ºÇÔ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤È±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ¡ÊÈÔ²ó²ÄÇ½¤Ê¥ß¥¹¤Ê¤Î¤«¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¼ºÇÔ¤Ê¤Î¤«¡Ë¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Í½ËÉºö¤È¡¢È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Î»ö¸åÂÐ½èË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¸ý¸ÜµÒ¤òÉô²¼¤Ë°ú¤·Ñ¤°¾ì¹ç¡¢¡ÖÃ»´üÅª¤ËÇä¤ê¾å¤²¤¬Íî¤Á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È¯À¸³ÎÎ¨¤Ï5ÃÊ³¬¤Ç4¡¢±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤Ï2¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ç´Ñ¤Ç¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£È¯À¸³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢Í½ËÉºö¤òÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¤°ú¤·Ñ¤®»ñÎÁ¡¢Êä½õ¥Ä¡¼¥ë¤òºî¤ë¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃ´Åö¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ªµÒÍÍ¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È¯À¸³ÎÎ¨¤È¤·¤Æ¤Ï1¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤Ï4¡£»ö¸åÂÐ½èË¡¤È¤·¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤È¤Î¥Ú¥¢À©¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¤¤»¤ëÁ°¤Ë¥ê¥¹¥¯¤ÎÂç¤¤µ¤ÈÂÐ½èË¡¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡ÖÇ¤¤»¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È·èÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö»öÂ¤ê¤ë¡×¤Ê¤éOK¤ò½Ð¤½¤¦
Ç¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤Âè2¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤´°àú¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉô²¼¤Ë²¿¤«¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤â½ÐÍè¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ç¡¢·ë¶É¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼êÄ¾¤·¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤ÇºÇ½é¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×¡£¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡ÖÉô²¼¤Î»Å»ö¤¬100ÅÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£70ÅÀ¤Ç¾å½ÐÍè¡×¤È´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ñÎÁºîÀ®¤òÇ¤¤»¤¿¤é¡¢ÆâÍÆ¤ÏÎÉ¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢ÆÉ¤ß¤Å¤é¤¤¥Õ¥©¥ó¥È¤ä¿§¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤30ÅÀ¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÇÄ¾¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á»ØÅ¦¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Éô²¼¤Ï¡¢¡ÖºÙ¤«¤¤¿Í¤À¤Ê¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤â¥à¥À¤À¡×¤È»×¤¤¡¢¤ä¤ëµ¤¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç»öÂ¤ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦1ÅÀ¤À¤±¤ò½Å»ë¤·¡¢»öÂ¤ê¤ë¤Ê¤éOK¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¿Í¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖÂÎºÛ¤òÀ°¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÎºÛ¤Ø¤Î²áÅÙ¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¥à¥À¤Ê¥³¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£
¤â¤·½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤¹¤°¤Ë»ØÅ¦¤»¤º¡¢ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤·¤ÆËÜ¿Í¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¾®¤µ¤¤»ú¤¸¤ãÆÉ¤á¤Ê¤¤¤è¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö50Âå°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Í¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤â¤¦¾¯¤·¸«¤ä¤¹¤¯¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
Éô²¼¤Ë»Å»ö¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤Âè3¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¤«¤é¡£³Î¤«¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¤ÏÊª»ö¤òÃæÄ¹´ü¤Ç¹Í¤¨¤ë»ëÅÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¥ê¥ó¥´¤òÇí¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¡¢Éô²¼¤Î3ÇÜ¤À¤È¤·¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë3¤Ä¤Î¥ê¥ó¥´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Çí¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¥ê¥ó¥´¤Ï¤³¤ì¤«¤é300¸Ä¤ËÁý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Þ¤«¤éÉô²¼¤Ë¥ê¥ó¥´¤òÇí¤¯·Ð¸³¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀÑ¤Þ¤»¤Æ¡¢Éô²¼¤Îºî¶È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤¿¤Û¤¦¤¬¸ÌÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿¦¾ì¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Þ¤À¤±¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢¶ÈÌ³¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢³Î¼Â¤Ë²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Éô²¼¤Ë»Å»ö¤òÇ¤¤»¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Ï¶µ¤¨¤ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖºÇ½é¤À¤±¡×¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö·Ð¸³¶ÊÀþ¸ú²Ì¡×¤È¤¤¤¦ÍýÏÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¶È¼ï¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤ºî¶È¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤È¤¤Ç¤â¡¢·Ð¸³¤ò¿ô²óÀÑ¤à¤À¤±¤Ç½¬½ÏÅÙ¤¬Åö½é¤Î2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶µ°éÅê»ñ¤ò¤¹¤ì¤ÐÀ¸»ºÀ¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£Ç¤¤»¤ë¤Î¤¬ÉÔ°Â¤Ç¤â¡¢¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤µ¤¨¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Éô²¼¤ÏÉ¬¤º¥ß¥¹¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¥ß¥¹¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÃ×Ì¿Åª¤Ê¥ß¥¹¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÈÔ²ó¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡ÖÉ¬¤ºÈÔ²ó¤Ç¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¡¢¡ÖÅ¬ÅöÎÏ¡×¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
70ÅÀ¤ÇOK¡£Å¬ÅÙ¤Ê¤æ¤ë¤µ¤¬¥«¥®
¢£LESSON2¡¡¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Áá¤¯¤Æ¤âÇ¤¤»¤ë¤Ù¤¥ï¥±¤È¤Ï
¥×¥ì¥¤¥ó¥°3³ä¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È7³ä
¤Ê¤¼¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¡ÖÇ¤¤»¤ëÎÏ¡×¤òËá¤¯¤Î¤«¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢Ç¤¤µ¤ì¤¿¿Í¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤«¤é¡½¡½¼Â¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾åµé´ÉÍý¿¦¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÀìÇ¤¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Éô²¼¤ÈÆ±ÍÍ¤Î»Å»ö¤òÃ´¤¤¤Ê¤¬¤é¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤â·óÌ³¤¹¤ë²ÝÄ¹µé¤Î´ÉÍý¿¦¤ò¡Ö¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Éô²¼¤ò1¿Í°Ê¾å»ý¤Ä¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¼Â¤Ë9³ä¶á¤¯¤¬¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Éô²¼¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¥¤¥ó¥°¶ÈÌ³¤â¤³¤Ê¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¿Í¤Ë»Å»ö¤òÇ¤¤»¤¿¤¤¤¬¡¢¤Þ¤ÀÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÂÐÏÃ¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¡ÈË»¤·¤¹¤®¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¡É¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¶½Ì£¿¼¤¤¥Ç¡¼¥¿¤ò¤Ò¤È¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¥¤¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ë³ä¤¯»þ´Ö¤ò30¡óÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¡¢¼«Ê¬¤Î¶ÈÌ³»þ´Ö¤Î70¡ó¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥ó¥°¶ÈÌ³¤¬5³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬µÞÍî¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬¶ÈÌ³»þ´Ö¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ò¥×¥ì¥¤¥ó¥°¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¥×¥ì¥¤¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ï¤É¤ó¤É¤óÉô²¼¤ËÇ¤¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÀìÇ¤¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Éô²¼¤ÈÆ±¤¸¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤³¤½¡¢Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Í¥¤ì¤¿¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢Éô²¼¤ËÇ¤¤»¤ë¤Ù¤¶ÈÌ³¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¶ÈÌ³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«Ê¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤êÊý¤ä¿Ê¤áÊý¤¬´°Á´¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢Â¾Éô½ð¤ä¼Ò³°¤È¤ÎÏ¢·È¤¬É¬Í×¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¿¦Ì³·Ð¸³¤¬¤¢¤ì¤Ð°ì¿Í¤Ç¿ë¹Ô¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡Ä¡Ä¤³¤ì¤é¤Î¡È´ðËÜ¶ÈÌ³¡É¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¹Ô¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢²ñµÄ¤Î¿Ê¹Ô¡¢²ñµÄ»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¡¢´ûÂ¸¸ÜµÒ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÉô²¼¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â»Å»ö¤òÇ¤¤»¤ë¥³¥Ä
¡ÖÍê¤ì¤ëÉô²¼¤¬¤¤¤ì¤ÐÇ¤¤»¤¿¤¤¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢¿Íºà¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«¤éÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤À¤±¤ò¤ä¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÉô²¼¤Ë¤³¤½¡¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¶ÈÌ³°Ê³°¤Î¿·¤·¤¤»Å»ö¤òÇ¤¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼çÂÎÀ¤äÀÑ¶ËÀ¤Ë·ç¤±¤ë¿Í¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ç¤¤»¤Æ¤ß¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º¤Ï¾®¤µ¤Ê»Å»ö¤òÇ¤¤»¤Æ¡¢¾®¤µ¤ÊÀ®¸ùÂÎ¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤È¤¨½ÐÍè¤¬¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ç¤¤¿¤³¤È¡×¡ÖÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÍ¿¤¨¡¢¡Ö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ï¡Ö¿¤Ó¤·¤í¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´üÂÔÄÌ¤ê¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÈ¾Ç¯¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÇ´¤ê¶¯¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡¢¡Ö¡û¡û¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈË«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¡ß¡ß¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼¸¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¸ºÅÀ¼çµÁ¡×¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢Ä©Àï¤ò¶²¤ì¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢²¿¤«¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡½¡½Éô²¼¤¬¤³¤ì¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤È¡¢½ù¡¹¤Ë¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÀ¤È¼çÂÎÀ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢Ç¯¾åÉô²¼¤Ø¤ÎÀÜ¤·Êý¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÈÌ³¤Ë¤ÏÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢°ÕÍß¤¬Äã¤¯¡¢½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤â¤É¤³¤«¿Í¤´¤È¡£¤½¤ó¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ø¤ÎÇ¤¤»Êý¤Ë¤â¡¢¥³¥Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢¡Ö¤É¤¦¤»ËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÄêÇ¯¤Þ¤Ç¤ä¤ê²á¤´¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡×¤È¤¢¤¤é¤á¤ì¤Ð¤¢¤¤é¤á¤ë¤Û¤É¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¤½¤ÎÄã¤¤´üÂÔÄÌ¤ê¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤¢¤¨¤Æ½ÅÍ×¤Ê»Å»ö¤òÇ¤¤»¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¹â¤¤´üÂÔ¤ò¼¨¤·Â³¤±¤ë¤È¡¢½ù¡¹¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È»Å»ö¤òÇ¤¤»¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢Éô²¼¤¿¤Á¤â¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¶ÈÌ³¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ÆË»¤·¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¥à¥À¤Ê»Å»ö¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ï¤»¤Æ°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç¤¤»¤ëÁ°¤ËÉô²¼¤Î¶ÈÌ³¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢ÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Âç»ö¤Ê¤³¤È¤òÇ¤¤»¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¸å²ó¤·¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤É¤¦¤«¤Ê¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï¡û¡û¤µ¤ó¤¬¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢ÊÌ¤Î¿Í¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤è¤¦¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤«¤±¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç¤¤»¤é¤ì¤ëÂ¦¤Î¶ÈÌ³Éé²Ù¤¬²¼¤¬¤ê¡¢»Ä¶È¤Î¥³¥¹¥È¤ä²áÏ«¤Î¥ê¥¹¥¯¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥à¥À¤Ê¶ÈÌ³¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢Á°Îã¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢ÌÀ³Î¤Ê´ð½à¤Ë¾È¤é¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë´ð½à¤Ï¼¡¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£¡Ö¤½¤Î¶ÈÌ³¤ò¤ä¤á¤¿¤é¡¢¡¸ÜµÒËþÂ¤Ë°±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤«¡¢¢½¾¶È°÷ËþÂ¤Ë°±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤«¡¢£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤«¡×¡£¤³¤Î¤¦¤Á¤Ò¤È¤Ä¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Ä¹Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë´·Îã¤Ç¤â¥à¥À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£ÆüÊó¤ÎºîÀ®¤ä¡¢¾ðÊó¶¦Í¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤â¥à¥À¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔÍ×¤Ê¶ÈÌ³¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î»Å»öÎÌ¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤â¤Ã¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÇ¤¤»¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¤ä¤ë¤Ù¤3¤Ä¤Î¶ÈÌ³¤È¤Ï
Ç¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉô²¼¤ËÇ¤¤»¤¹¤®¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÎËÜ²»¤Ï¡¢¡ÖÇ¤¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¸«¤»¾ì¤ò¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¥Ù¥¿¡¼¤ÊÀ®²Ì¤ò¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î»ä¤¬¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎËÜÅö¤Î¸«¤»¾ì¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¡£¤Ê¤«¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡È²þÁ±¡¦ÊÑ³×¶ÈÌ³¡É¤Ç¤¹¡£
²þÁ±¡¦ÊÑ³×¶ÈÌ³¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ù¥ë1¤Ï¡¢¤¤¤Þµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾õ¶·¤ò²þÁ±¤¹¤ë»Å»ö¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ë»¤·¤¯¤Æ»Ä¶È¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡¢Çä¤ê¾å¤²¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡¢¥¯¥ì¡¼¥à¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡£¸½»þÅÀ¤ÇÉ½ÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤¹¤°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¼«¿È¤¬¼ê¤òÂÇ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥ì¥Ù¥ë2¤Ï¡¢¾Íèµ¯¤³¤ê¤½¤¦¤ÊÌäÂê¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë»Å»ö¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢º£¸å¿·¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¤·¤ÆË»¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢ÄÉ²Ã¤Î¿Í°÷¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷A¤µ¤ó¤Ë¤·¤«Æ°¤«¤»¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢A¤µ¤ó¤ÎµÙ¿¦¤äÂà¿¦¤È¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁàºîÊýË¡¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤â¤é¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢È¾Ç¯¡¢1Ç¯Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢ÀøºßÅª¤ÊÌäÂê¤ËÀè¼ê¤ÇÂÐ½è¤¹¤ë¤Î¤â¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡£
Í¥½¨¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¥ì¥Ù¥ë3¤Ë¤âÃå¼ê¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¤¤Þ¿Í¤Î¼ê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ÈÌ³¤òAI¤ËÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢Â¾¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¶ÈÌ³¤Î°ìÉô¤ò¸úÎ¨²½¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ù¥ë3¤Ï¡¢¶ÛµÞÅÙ¤ÏÄã¤¯¤Æ¤â¡¢¾ÍèÅª¤ËÂç¤¤ÊÊÑ³×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»Å»ö¤Ç¤¹¡£¼ÒÆâ¤Î¾åµé´ÉÍý¿¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Ò³°¤È¤â°Õ¸«¸ò´¹¡¢¶¨¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸«¤»¾ì¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ë»¤·¤¹¤®¤ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î»þ´ÖÇÛÊ¬¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡È´ðËÜ¶ÈÌ³¡É¤òÉô²¼¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È²þÁ±¡¦ÊÑ³×¶ÈÌ³¡É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»þ´Ö¤òÇ±½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¸Ä¿Í¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢²þÁ±¤ÈÊÑ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤ì¤Ð¡¢¾ÍèÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬Ç¤¤»¤ì¤ÐÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë
¢£LESSON3¡¡Éô²¼¤¬¼«Ê¬¤«¤éÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖÇ¤¤»Êý¡×¤È¤Ï
4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÅÁ¤¨¤ë
¡ÖÇ¤¤»¤ë¡×¤È¡Ö´ÝÅê¤²¡×¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍè·î¤ÎÀâÌÀ²ñ¡¢¤è¤í¤·¤¯¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤éÁêÃÌ¤·¤Æ¤Í¡×¡£
Ç¤¤»¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ï´ÝÅê¤²¤Ç¤¹¡£Éô²¼¤¬º®Íð¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åê¤²¤¿¤Û¤¦¤â¾õ¶·¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æº¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ò´ÝÅê¤²¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¾åÄ¹¤äÂ¾Éô½ð¤«¤é¡Ö¤¢¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¤¤¤Þ¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¡©¡×¡Ö¡û¡û¤µ¤óÂçÊÑ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢Âç¾æÉ×¤Ê¤Î¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë±þÅú¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢»Å»ö¤òÀµ¤·¤¯Ç¤¤»¤¿¾ì¹ç¡¢¾å»Ê¤ÏÉô²¼¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºî¶È¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤òÇ¤¤»¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢´ü¸Â¡¦Í¥Àè»ö¹à¡¦ÌÜÅª¡¦¥Ù¥¹¥È¤ÊÀ®²Ì¤òÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¤¢¤Ê¤¿¤¬ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤À¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ¤òÉô²¼¤Ë»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÂ·¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍè·î¤ÎÀâÌÀ²ñ¤òÇ¤¤»¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¹¥é¥¤¥É¤ò¡ûÆü¤Þ¤Ç¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ê¡Ê´ü¸Â¡Ë¡£º£²ó¤ÏÆÃ¤Ë¶È³¦Ì¤·Ð¸³¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ»Å»öÆâÍÆ¤ò¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡ÊÍ¥Àè»ö¹à¡Ë¡£ºÎÍÑ¿Í¿ô¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¾¶È³¦¤Î¿Í¤Ë¤â¹¤¯¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡ÊÌÜÅª¡Ë¡£¤³¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢10¿Í°Ê¾å¤Ë±þÊç°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡Ê¥Ù¥¹¥È¤ÊÀ®²Ì¡Ë¡×¡£
¼¡¤Ë¡¢¡ÖËè½µ·îÍËÆü¤Î10»þ¤«¤é10Ê¬¤¯¤é¤¤¡¢¸ýÆ¬¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¿ÊÄ½¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Äê´üÊó¹ð¤ò¤¤¤Ä¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤¦¤«¤òÉô²¼¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¼ê½õ¤±¤¹¤Ù¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Éô²¼¤¬¼«¤éÊóÏ¢Áê¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ï´üÂÔ¤»¤º¡¢ºÇ½é¤«¤éÄê´üÊó¹ð¤ò¶ÈÌ³¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¡×¤È¡ÖÉÔ°Â¤ÊÅÀ¡×¤òÊÌ¡¹¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ô¤Ï°ì½ï¤Ë¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éô²¼¤ÎËÜ²»¤ò°ú¤½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Éô²¼¤Î¤¿¤á¤ò»×¤¦¡Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤°¤»¡×¤ËÃí°Õ
»Å»ö¤òÇ¤¤»¤¿¤¢¤È¡¢Äê´üÊó¹ð¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂÐÏÃ¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Éô²¼¤Î¼çÂÎÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ÎGROW¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î·¿¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£
GROW¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò³Ð¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í×¤Ï¡¢¡È°ì½ï¤Ë¾õ¶·¤È¸¶°ø¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎÊýË¡¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ÇÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡É¤³¤È¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤ê¡¢¡ÖÀÎ¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¡×¤È¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤òÏÃ¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤Ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¸þ¤±¤Î¸¦½¤¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤°¤»¡×¤Î¤¢¤ë¾å»Ê¤Ï¡¢¤¤¤Þ¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë1on1(¥ï¥ó¥ª¥ó¥ï¥ó)ÌÌÃÌ¤Ç¤³¤È¤´¤È¤¯¼ºÇÔ¤·¡¢Éô²¼¤ò¿¤Ð¤¹¤É¤³¤í¤«¡¢¤ä¤ëµ¤¤òºï¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¾å»Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢Éô²¼¤Ï»Ø¼¨¤À¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤¬¼çÂÎÀ¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«¸Ê·èÄê´¶¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£Ç¤¤»¤¿Éô²¼¤Ë¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãà°ì¡¢ºÙ¤«¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éô²¼¤Î¼çÂÎÀ¤ÏÃø¤·¤¯Â»¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËºÇ¤â¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢Í¥½¨¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎ¥¿¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¤Û¤É¡¢¼çÂÎÀ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¿¦¾ì¤ò·ù¤Ã¤Æ¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¾ðÊóÄó¶¡¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Û¤«¤Î»ö¶ÈÉô¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡×¡Ö°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¹Í¤¨¤ëºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤Ï¤É¤ó¤É¤óÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È»æ°ì½Å¡£Éô²¼¤¬¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢»ä¤â¤½¤¦¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¸þ¤³¤¦¤Î»ö¶ÈÉô¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡×¡ÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤óÆÍ¤Êü¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡©¡×¡ÖÂ¾Éô½ð¤Î¤ä¤êÊý¤Î¤É¤³¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»×¹Í¤ò¿¼¤á¤ë¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤¬Éô²¼¤Î¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤ÇÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ï¡Ö·ë²Ì¡×¤òµá¤á¤è¤¦
Éô²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢GROW¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¥³¡¼¥Á·¿¡×¤È¤ÏÊÌ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÊýË¡¤ò¤È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿·¿Í¤Ë¤Ï¡¢°ì¤«¤é½½¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯¶µ¤¨¤ë¡Ö»Ø¼¨·¿¡×¤Î»ØÆ³¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤¼¡ÊWhy¡Ë¡¢²¿¤ò¡ÊWhat¡Ë¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÊWho¡Ë¡¢¤É¤³¤Ç¡ÊWhere¡Ë¡¢¤¤¤Ä¡ÊWhen¡Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÊHow¡Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¡Ö5W1H¡×¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±ÃúÇ«¤Ë¶ñÂÎÅª¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¡¦ÉÔ°Â¤ÊÅÀ¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖÉü¾§¡×¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸À¤¤´Ö°ã¤¤¤È¤«ÅÁ¤¨Ëº¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Ç°¤Î¤¿¤á¤ËÉü¾§¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÇ¯¾åÉô²¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°ÑÇ¤·¿¡×¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤è¤ê¤â¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤âÄ¹¤¤Éô²¼¤ò¤â¤Ä¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ÏÎý¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÉô²¼¤Ë¤Ï¡¢ÊýË¡¤ÏÇ¤¤»¡¢·ë²Ì¤òµá¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×°ÍÍê»þ¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡£É¬Í×¤¬¤¢¤ì¤Ð¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢Äê´üÅª¤ËÊó¹ð¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡Ö»Ø¼¨·¿¡×¡Ö°ÑÇ¤·¿¡×¤ò»È¤¦¤Ù¤ÂÐ¾Ý¤Ï¤Û¤ó¤Î°ì°®¤ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÉô²¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æµ¤¤Å¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤òÇ¤¤»¤ë¤È¤¤Ë¤â¡¢Ç¤¤»¤¿¤¢¤È¤Ç¤â¡¢Éô²¼¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¹¤°¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«¸Ê·èÄê´¶¡×¤ò»ý¤¿¤»¤è¤¦
----------
°ËÄí Àµ¹¯¡Ê¤¤¤Ð¡¦¤Þ¤µ¤ä¤¹¡Ë
¤é¤·¤µ¥é¥ÜÂåÉ½
1991Ç¯¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥°¥ë¡¼¥×Æþ¼Ò¡£±Ä¶ÈÉôÄ¹¡¢¥Õ¥í¥à¥¨¡¼¥¥ã¥ê¥¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÎòÇ¤¸å¡¢2011Ç¯¤Ë¸¦½¤²ñ¼Ò¤é¤·¤µ¥é¥Ü¤òÀßÎ©¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â±Ä¶È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÇÛ¿®Ãæ¡£¶áÃø¤Ë¡ØÄ¶¸úÎ¨Åª¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤¹ ¥Æ¥ì¥¢¥Ý¡õ¥ê¥â¡¼¥È±Ä¶È¤Î´ðËÜ¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¤é¤·¤µ¥é¥ÜÂåÉ½ °ËÄí Àµ¹¯ ¹½À®¡á±üÃÏ°ÝÌé¡Ë