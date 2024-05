最新の経営理論は結局「古典」...アメリカの大学講師が「ビジネスで迷いが生じたら古典に還れ」と語るワケ

近年注目が集まっているアントレプレナーシップ。「起業家精神」と訳され、高い創造意欲とリスクを恐れぬ姿勢を特徴とするこの考え方は、起業を志す人々のみならず、刻一刻と変化する現代社会を生きるすべてのビジネスパーソンにとって有益な道標である。

まず古典を知れ

学ぶことの第一歩は「古典を知る」ことかもしれません。

たとえば、ドラッカーの教えも、もはや経営学、組織論、リーダーシップ、マネジメントとしては「古典」になっています。創造的破壊(creative destruction)あるいは新結合(new combination)のヨセフ・シュンペーター、リスクと不確実性の関係を説いたフランク・ナイト、競争戦略論のマイケル・ポーター、マーケティングのフィリップ・コトラーなどすべて、大学で経営や経済、アントレプレナーシップなど、ビジネスについて学ぶ場合には必ず触れる名前です。いずれも20世紀に活躍した人ですが、いまや古典となっています。

古典とは「古いもの」ではあるのですが、「ただ古いもの」ではありません。何十年もの間、ものによっては100年近くビジネスの現場で実践され、学問の場で議論され、時には否定され、また復活し、それでもいまも残っているもの、それが「古典」です。

いま、最新の経営理論、技術、手法も、元をひもといていけば古典にたどり着くことがほとんどです。IT技術を活用したマーケティング手法にせよ、結局、コトラーの根元にたどり着いたりします。メディア論の大家、マーシャル・マクルーハンのメディアに関する理論は、80年代に「古くなった」と一度、捨てられたことがあります。通信技術の発達で、活版印刷以降のメディアをベースに論じたマクルーハンは古いと考えられたのです。

しかし、インターネットが普及したいま、改めてマクルーハンが評価されています。むしろ、現在のインターネット社会を予見していたのではないかと言われているのです。

学術理論の評価基準

学術理論を判断する際に、その基準は「古いか新しいか」ではないのです。何がその考え方の「コア」なのか、が最も重要です。その上で成立する温故知新、これこそがイノベーションだったりもします。

古典は、普遍的なものであり、不変なものなのです。最新のビジネス理論を学ぶと同時に、古典を学ぶことで、さまざまな発見があります。

最新の理論は古典と何が違うのか、あるいは違わないのか。どこにフォーカスしているのか。そういった考察を行うことで、学びは一層深まります。自分のビジネスに迷いが生じたときこそ、古典に戻ることで見えてくるものがあるはずです。

私にとっては、それがピーター・ドラッカーです。いまも彼の独特の喋り方、声が頭の中で再生されます。彼はいつも、夢を描いて、物語を語っていました。人生は物語だ、ビジネスも、起業も物語だ。

“The best way to predict the future is to create it.”

自分で道を切り拓け。

予測不能なVUCAの時代だからこそ、自分で未来を創れ。

(※Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性)

そんなことを祖父と孫ほども年が違う人から、学ぶことができた。

普遍で不変なもの。それは人生で得難い経験の一つです。

