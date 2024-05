温かくて冷たいシュークリーム⁈ 新食感に驚く！ 人気クロワッサン専門店から新ブランドが誕生（京都・西向日）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は京都・西向日駅にオープンした、新食感のシュークリーム専門店。

シューバード(京都・西向日)

写真:お店から

2024年3月、長岡京市にクロワッサン専門店「ニューバード」の姉妹ブランド、シュークリーム専門店「シューバード」がオープンしました。最寄り駅の西向日駅からは車で5分ほどの場所にあります。「ほぼ誰でも知っている、ほぼ誰も食べたことのないモノ」というコンセプトのもと、温かくて冷たい、今までにないシュークリームを販売しています。

クロワッサンのおうち。看板は京都芸術デザイン専門学校の学生と共同で制作したもの 写真:お店から

店は「ニューバード」のすぐ近く、大きな時計塔が目を引く「クロワッサンのおうち」に併設されています。製造拠点として新たに誕生した店舗でもある「クロワッサンのおうち」は、地域の活性化と新しい食の文化を創造することを目指し、立ち上げられました。かつては商店街が立ち並んだこの地域に、再び賑わいと交流の場を提供したい、という思いから出店を決めたそうです。



監修はパティシエ歴30年以上の経歴を持つ「ニューバード」の実力派シェフ。クロワッサン作りに磨きをかけた技術とこだわりをこの「シューバード」にも注ぎ込んでいます。

シューバード 450円 写真:お店から

クロワッサン専門店「ニューバード」は、職人が工房で一つずつ丁寧に手作りし、専用の石窯で焼き上げたクロワッサンが人気。素材は北海道産発酵バターや低農薬野菜、厳選してブレンドした国内外の小麦粉など、探求心を絶やさず常に新しいものを取り入れています。そんな「ニューバード」のこだわりや技術によって誕生した「シューバード」では、バターの香り高いクロワッサン生地とシュー生地の絶妙な組み合わせから生まれたサクサクの生地に、新鮮な卵を惜しみなく使用したトロトロのクリームをたっぷり詰め込んだシュークリームを提供。“新感覚”と連日行列ができるほどの人気ぶりです。

自宅でも出来立てのおいしさを 写真:お店から

唯一無二のシュークリーム「シューバード」は、1個450円。シュー生地とクリームを別々にしたテイクアウト用商品もあり、ギフト用のボックスや紙袋も用意しているので手土産として購入する人も多いのだそう。テイクアウト用は、オーブントースターで生地を温めて、カスタードクリームを絞り入れます。自宅でも出来立てのおいしさを楽しめるので、大切な方への贈り物や、家族とのひとときにもおすすめです。



クロワッサン専門店のこだわりが詰まった“新感覚のプレミアム・シュークリーム”を、体験してみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

クロワッサン生地がサクサク 出典:t.hal241さん

『なんとオープン初日は開店1時間で完売

人気店になること間違いなしのお店ですね!

さすがクロワッサン専門店の姉妹店

クロワッサン生地がサクサクで、中のカスタードも濃厚ですが、甘すぎないちょうど良い味でした!

その場で食べる分は温かいものを提供していただき、お持ち帰りの分は、お家での召し上がり方の紙も入れていただき、自分でカスタードを入れて食べることができるので、いつでも出来立てのシュークリームが食べれるというこだわり!!

さすがです!!!』(t.hal241さん)

パリパリの食感はクロワッサン生地を使っているから 写真:お店から

『シュー皮を温めて、クリームを絞り入れました。

クリームはカスタードだけど軽く、皮で温められたクリームがとろっとして、美味しかったです。

皮は半分クロワッサンを使用されてるのでパリパリの食感です。

たしかに今まで食べたことのない食感です』(asu930さん)

<店舗情報>◆シューバード住所 : 京都府長岡京市井ノ内上印田10-5TEL : 不明の為情報お待ちしております

