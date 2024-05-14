ËÜÌ¿¡¦ºå¿À¡¢ÂÐ¹³¤Ïµð¿Í¡¡°ËÀª¹§É×»á¤¬àÂçº®¥»á¤ò²òÀÏ¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤Î¤â¼ê¡×
¡¡º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤«¤éºÇ²¼°Ì¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¤Þ¤Ç¤Î£¶¥Á¡¼¥à¤¬£±£³Æü¸½ºß¤Ç£³¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹°ÊÆâ¤Ë¤Ò¤·¤á¤¯àÂçº®¥»á¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇòÇ®¤·¤¿¤»¤á¤®¹ç¤¤¤¬º£¸å¤âÂ³¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥ê¡¼¥°¤ÎÇÆ¸¢¤ò°®¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£ËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤Î°ËÀª¹§É×»á¤¬£¶µåÃÄ¤Î¸½ºßÃÏ¤Èº£¸å¤Î²ÝÂê¤òÀê¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡Ú°ËÀª¹§É×¡¡¿·£É£Ä¥¢¥Ê¥é¥¤¥¶¡¼¡Û¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÎÉ®Æ¬¸õÊä¤¬ºå¿À¤Ç¤¢¤ë»ä¤Î¹Í¤¨¤Ïº£¤â°ÍÁ³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼çÎÏÌî¼ê¿Ø¤ÎÂÇ·âÉÔ¿¶¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤Î²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÉ½¾ð¤«¤éÍ¾Íµ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤À¤í¤¦¤«¡£Á°Àî¡¢»å¸¶¡¢¾®È¨¤Ê¤É¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤âÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢£Ä£È¤¬»È¤¨¤ë¸òÎ®Àï¤«¤é²Æ¾ì¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Æ¬°ì¤ÄÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¼ê¿Ø¤ÎÁØ¤Î¸ü¤ß¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¡£°ËÆ£¾¤ÎÉÔ¿¶¤Ï³Î¤«¤ËÄË¤¤¤¬À¾½ã¡¢¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¡¢ÌçÊÌ¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¶¶¤¬¤½¤Î·ê¤ò½½Ê¬¤ËËä¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÂÐ¹³ÇÏ¤Ïµð¿Í¤À¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤Î¿ûÌî¤¬Éü³è¤·¤¿¤³¤È¤Ï¿´¶¯¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÅêÂÇ¤ÎÁ´ÂÎÅª¤Ê¼ÁÎÌ¤Çºå¿À¤ËÎô¤ë°õ¾Ý¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£»ä¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿·Ç¤¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤À¡£¾õÂÖ¤¬°¤«¤Ã¤¿¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦½©¹¤Ë³«ËëÆó·³¤òÌ¿¤¸¤ë¸·¤·¤µ¤ò¸«¤»¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÌçÏÆ¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤Î¥«¥é¡¼¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼é¤ê¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯»Ø´ø´±¤ÎÀ®Ä¹¤³¤½¤¬¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎºÇÂç¤Îà¿¤Ó¤·¤íá¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¸½ºß£³°Ì¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¹Åç¤Ï¾²ÅÄ¡¢ÂçÀ¥ÎÉ¡¢¶åÎ¤¡¢¿¹²¼¤é¤ÎÀèÈ¯£´ËÜÃì¤Ë²Ã¤¨¡¢¼é¸î¿À¤Î·ªÎÓ¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÅçÆâ¤ÈÅê¼ê¿Ø¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê¤ÏÌÀ³Î¤Ç¡¢ÂÇÀþ¤Î¼´¤È¤Ê¤ëÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤ÎÉÔºß¤À¤í¤¦¡£Æ²ÎÓ¡¢¾®±à¤é¤Ë£´ÈÖ¤òÂ÷¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤¬¥ª¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤àÎ©¾ì¤Ê¤éÊ¢¤ò¿ø¤¨¤ÆËöÊñ¤ò£´ÈÖ¤Ë¸ÇÄê¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤¿À®Ä¹¤òÂ¥¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡£Ä£å£Î£Á¤ÏÅû¹á¤Î²ÃÆþ¤ÇÂÇÀþÁ´ÂÎ¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬°ìÁØÁý¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤ÎÀïÀþÉüµ¢¤â¶á¤¤¤ÈÊ¹¤¯¤·¡¢ÂÇ·âÌÌ¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤¿º£±Ê¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼¤éÀèÈ¯Åê¼ê¥í¡¼¥Æ¤Î·ê¤ò¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¤âËä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢²Æ¾ì°Ê¹ß¤ÎÀï¤¤¤Ï¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¸½ÍÀïÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡Åê¼êÎÏ¤ò¶¯¤ß¤È¤¹¤ëÃæÆü¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÎÀï¤¤¤Ç·òÆ®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÄê¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Å´ÊÉ¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤ò¸Ø¤ëÅÄÃæ¡¢Â¼¾¾¤Î¿·ÆóÍ·´Ö¤Î½Ð¸½¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤í¤¦¡£ÀÑÇ¯¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ëÆÀÅÀÇ½ÎÏ¤ÎÄã¤µ¤Ï°ìÄ«°ìÍ¼¤Ë²ò·è¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿È¾å¤È¤¹¤ë¼é¤ê¤ÎÌîµå¤ò´Ó¤±¤ì¤Ð¾å°ÌÉâ¾å¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÉÔÆ°¤Î£´ÈÖ¡¦Â¼¾å¤ÎÂ¸ºß¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¥ó¥¿¥Ê¡¢¥ª¥¹¥Ê¡¢Ä¹²¬¤¬¹¥Ä´¤ò»ýÂ³¡£ÂÇÀþ¤ÎÇË²õÎÏ¤³¤½·òºß¤À¤¬µß±çÅê¼ê¿Ø¤Î¼ÁÎÌ¤¬Ë³¤·¤¯¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ó¥É¥ë¥»¥¯¤È¥Ð¡¼¥Í¥Ã¥È¡¢ÅÄ¸ý¤Ë¥Þ¥¯¥¬¥Õ¤È¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë»þ¤Ë¤ÏÉ¬¤º¶¯ÎÏ¤Ê¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó·ÑÅê¿Ø¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤é¤ÐÊÆ¥á¥Ã¥Ä»±²¼¤Î£³£Á¤Ç¤â¤¬¤¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë±¦ÏÓ¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤Î³ÍÆÀ¤Ëº£¤«¤éÆ°¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¿¤Ó¿¤Ó¤È¤·¤¿¥«¥é¡¼¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤ÐÆ£Ï²¼«¿È¤ÎºÆÀ¸¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë