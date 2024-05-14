Appleが重要な脆弱性を修正した「iOS・iPadOS 16.7.8」を提供開始！iOS・iPadOS 17非対応のiPhone X・8・8 PlusやiPad（第5世代）など向け
|AppleがiPhoneやiPadなど向けiOS 16.7.8とiPadOS 16.7.8をリリース！
Appleは13日（現地時間）、iPhoneおよびiPod touch向けプラットフォーム「iOS」とiPad向けプラットフォーム「iPadOS」において前バージョン「iOS 16」や「iPadOS 16」の最新版「iOS 16.7.8（20H330）」および「iPadOS 16.7.8（20H330）」を提供開始したとお知らせしています。
変更点は重要なセキュリティーアップデートが含まれているとしており、CVEに登録されている脆弱性としてはFoundationに関する「CVE-2024-27789」とRTKitに関する「CVE-2024-23296」の2個となっており、同社では中でも後者の脆弱性が悪用された可能性があるという報告を認識していると説明しています。
その他、すでに紹介しているように同時にiOSおよびiPadOSは最新バージョン「iOS 17.5（21F79）」および「iPadOS 17.5（21F79）」がリリースされているほか、スマートウォッチ「Apple Watch」向け「watchOS 10.5」、スマートテレビ「Apple TV」向け「tvOS 17.5」、パソコン「Mac」向け「macOS Sonoma 14.5」および「macOS Ventura 13.6.7」、「macOS Monterey 12.7.5」なども配信開始しています。
Appleでは2021年に提供開始したiOS 15およびiPadOS 15から一定期間は次の最新バージョンに更新せずに既存のバージョンに留まる機能を提供しており、今年も最新のiOS 17やiPadOS 17が配信開始されましたが、引き続いてしばらくiOS 16やiPadOS 16で使う場合を対象に脆弱性や不具合を修正するソフトウェア更新を提供しており、今回、iOS 16・iPadOS 16の最新バージョンとなるiOS 16.7.8およびiPadOS 16.7.8を提供開始しました。
更新は従来通り各製品本体のみでOTA（On-The-Air）によりダウンロードで行え、方法としては、「設定」→「一般」→「ソフトウェア・アップデート」から行います。なお、単体でアップデートする場合のダウンロードサイズは手持ちのiPhone XではiOS 16.7.7からな257.3MBとなっています。その他、更新は従来通りにiTunesをインストールしたWindowsおよびMacとUSB-Lightningケーブルで接続しても実施できます。Appleが案内しているアップデートの内容は以下の通り。
iOS 16.7.8
このアップデートには重要なセキュリティ修正が含まれ、すべてのユーザに推奨されます。
Appleソフトウェアアップデートのセキュリティコンテンツについては、以下のWebサイトをご覧ください: https://support.apple.com/ja-jp/HT201222
iPadOS 16.7.8
このアップデートには重要なセキュリティ修正が含まれ、すべてのユーザに推奨されます。
Appleソフトウェアアップデートのセキュリティコンテンツについては、以下のWebサイトをご覧ください: https://support.apple.com/ja-jp/HT201222
iOS 16.7.8 and iPadOS 16.7.8
Released May 13, 2024
Foundation
Available for: iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad 5th generation, iPad Pro 9.7-inch, and iPad Pro 12.9-inch 1st generation
Impact: An app may be able to access user-sensitive data
Description: A logic issue was addressed with improved checks.
CVE-2024-27789: Mickey Jin (@patch1t)
RTKit
Available for: iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad 5th generation, iPad Pro 9.7-inch, and iPad Pro 12.9-inch 1st generation
Impact: An attacker with arbitrary kernel read and write capability may be able to bypass kernel memory protections. Apple is aware of a report that this issue may have been exploited.
Description: A memory corruption issue was addressed with improved validation.
CVE-2024-23296
記事執筆：memn0ck
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