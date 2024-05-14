¼Ò°÷¤ÎÎ®½ÐËÉ»ß¤ËŽ¢Â¾¼Ò¤ÎÀ®¸ù»öÎãŽ£¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤
¼Ò°÷¤ò²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤Ê¤®¤È¤á¤ë¤¿¤á¤ËÍ¸ú¤Ê¡Ö¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡×¸þ¾åºö¤È¤Ï¡Ê¼Ì¿¿¡§Fast&Slow¡¿PIXTA¡Ë
¿Íºà¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤Î1¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤äÅ¾¿¦¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Ï½¾¶È°÷¤äµá¿¦¼Ô¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¶áÇ¯¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸í¤Ã¤¿Ç§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¸í²ò¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¤½¤Î¸þ¾å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø´ë¶È¼ÂÌ³¡Ù¤Îµ»ö¤òºÆ¹½À®¤·¡¢ÁÈ¿¥¿Í»ö¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡¢¥ê¥ó¥¯¥¢¥ó¥É¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÅÄÃæ°ô¼ù¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÁ°ÊÔµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Ë
Â¾¼Ò¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÂ¾¼Ò¤Î»öÎã¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤
Plan¤Ë¤ª¤±¤ë¸í²ò¡Ä¡ÖÂ¾¼Ò¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤ò¿¿»÷¤ë¤Î¤¬¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤Î¶áÆ»¡×
See¤Î¼¡¤Ï¡¢Plan¡Ê»ÜºöÎ©°Æ¡Ë¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¸í²ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Â¾¼Ò¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤òÌÏÊï¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤Î¶áÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£¤Î»þÂå¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤Î»Üºö½¸¤äÀ®¸ù»öÎã¤Ï´ÊÃ±¤Ë¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤é¤òÌÏÊï¤¹¤ë´ë¶È¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢Â¾¼Ò¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤¬¼«¼Ò¤Ç¤Ï¼ºÇÔ»öÎã¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¼ºÇÔ»öÎã¤ò2¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇÛÉÛ¡ÄX¼Ò¤Ï¡¢Æüº¢¤ÎÏ«¤ò¤Í¤®¤é¤ª¤¦¤È¡¢½¾¶È°÷¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ÎÌµÎÁ¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤¢¤ëÉô½ð¤«¤é¤Ï´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤¬Äã¤¤ÊÌ¤ÎÉô½ð¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆ¯¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿
¢¥Ô¥¶¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î³«ºÅ¡ÄY¼Ò¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤ò¾úÀ®¤·¤è¤¦¤È¡¢¥Ô¥¶¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Î²ñÏÃ¤Ï²ñ¼Ò¤ä¾å»Ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¥Ô¥¶¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï°Õ¿Þ¤»¤º¡Ö¶òÃÔÂç²ñ¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤Î°²½¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡ÖºÇÅ¬²ò¡×¤òÃµ¤ë¤³¤È
Plan¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÄÀäÂÐ²ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇÅ¬²ò¤òÃµ¤ë
¤½¤â¤½¤â¡¢½¾¶È°÷¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¿¤¤¤«¤Ï´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¶È³¦¤ä¶ÈÂÖ¡¢»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Î·¹¸þ¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Î¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Î¹â¤µ¤äÁÈ¿¥¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê»Üºö¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£
¡Ê¿ÞÉ½2¡§ËÜ½ñ¤è¤ê°úÍÑ¡¦²þÊÑ¡Ë
¢¨³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ï¿ÞÉ½¤Ê¤É¤Î²èÁü¤òÁ´Éô±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
ÍÌ¾´ë¶È¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿»Üºö¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«¼Ò¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤ÈÂª¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Â¾¼Ò¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«¼Ò¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡ÖºÇÅ¬²ò¡×¤òÃµ¤ë¤³¤È¤¬¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤Î¶áÆ»¤Ç¤¹¡£
Do¤Ë¤ª¤±¤ë¸í²ò¡Ä¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¤â¤¦°Â¿´¡×
¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Plan¤Î¼¡¤Ï¡¢Do¡Ê»Üºö¼Â¹Ô¡Ë¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£²¿¤é¤«¤Î»Üºö¤ò¹Ö¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤¬¸þ¾å¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ°Ê¸å¤Î¼èÁÈ¤ß¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»ö¶È´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î´Ø·¸À¤ÎÊÑ²½¡¢¼ÒÆâ¤ÎÂÎÀ©ÊÑ¹¹¡¢¸Ä¡¹¤Î½¾¶È°÷¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤¬ÌÜÉ¸ÃÍ¤ËÃ£¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÌýÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢È¾Ç¯¸å¡¢1Ç¯¸å¤ËµÞ¹ß²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À®Ä¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë²ÝÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë
Do¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ä¾ï¤ËÈ¾ÊâÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÍ½ËÉºö¤òÂÇ¤Ä
ÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤¯¡Ö³ÈÂç´ü¡×¡ÖÂ¿³Ñ´ü¡×¡ÖºÆÀ¸´ü¡×¤Î3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤´¤È¤ËÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤ÁÈ¿¥²ÝÂê¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹(¿ÞÉ½3)¡£
¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë
Îã¤¨¤Ð¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¿·µ¬»ö¶È¤¬Âç¤¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯³ÈÂç´ü¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÊ£»¨À¤¬ÁýÂç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉÔÁ´¾É¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤±¤º¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÄêÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á»ö¶È¤ÎÊ£Àþ²½¤ò¿Þ¤ëÂ¿³Ñ´ü¤Ï¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Ç¾å²¼¡¦º¸±¦¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö´ûÂ¸»ö¶ÈÈèÊÀ¾É¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·µ¬»ö¶È¤Ø¤Î»²Æþ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´ûÂ¸»ö¶È¤ÎÍø±×¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤Î´Ø¿´¤âÁ´¼ÒÅª¤ÊÃíÌÜ¤â¿·µ¬»ö¶È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤ò»Ù¤¨¤ë½¾¶È°÷¤«¤éÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Ï°ìÅÙ¸þ¾å¤µ¤»¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
»Ô¾ì¤¬À®½Ï¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯ºÆÀ¸´ü¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ËÌµÎÏ´¶¤ä´û·è´¶¤¬Ì¢±ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö´û·è´¶ÈèÊÀ¾É¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡Ø´ë¶È¼ÂÌ³5·î¹æ¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡£½ñ±Æ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È´ë¶È¼ÂÌ³¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¹
À®¸ù¤òÆ³¤¤¤¿²áµî¤Î¹Í¤¨Êý¤äÀ©ÅÙ¤òÊÑ³×¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶²¤ì¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ä¿·µ¬»ö¶È¤ÎÌÏº÷¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤ËÄü¤á¤äÌµÎÏ´¶¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ê¡¢¿Ê¼è¤ÎÀº¿À¤ò»ý¤Ã¤¿½¾¶È°÷¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À®Ä¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë²ÝÂê¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¤¬³ºÅö¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤ÁÈ¿¥²ÝÂê¤òÇÄ°®¤·¡¢²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤¹¤ëÁ°¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Ï°ìÅÙ¸þ¾å¤µ¤»¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Äê´üÅª¤Ë¥µ¡¼¥Ù¥¤¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢ÁÈ¿¥¾õÂÖ¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾ï¤ËÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÍ½ËÉºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÅÄÃæ °ô¼ù¡Ê¤¿¤Ê¤« ¤Þ¤µ¤¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¢¥ó¥É¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó Ãæ·ø¡¦À®Ä¹¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¸þ¤±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡¢¥ê¥ó¥¯¥¢¥ó¥É¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¼Ò¡£Âç¼ê´ë¶È¤«¤éÃæ·ø¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¸ÜµÒ¤ÎÁÈ¿¥ÊÑ³×¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¡£½¾¶È°÷¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¯¥é¥¦¥É¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡¢³ÈÂç¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡£
https://www.motivation-cloud.com/
¡Ê´ë¶È¼ÂÌ³¡Ë