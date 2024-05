◆パク・ソジュン、アートテインメントリゾートの1日総支配人に就任

【モデルプレス=2024/05/14】俳優のパク・ソジュン(Park Seo Jun)が12日、韓国・仁川市の韓国初のアートテインメントリゾートにて、イベント「2024 パク・ソジュンファンイベント in パラダイスシティ 〜 Check in to Paradise with Seojun 〜」を開催。日本から集まった約600人のファンと交流した。五つ星ホテルや屋内テーマパーク、ラクジュアリースパ、ショッピングアーケード、クラブ、コンベンション施設、カジノなど、カップルや友人、家族、全ての人々が楽しめる同施設。この日、イメージキャラクターを務めるソジュンが、「パラダイスシティ1日総支配人」に就任した。

◆パク・ソジュン、600人のファンと交流

◆パク・ソジュン、記念ケーキに入刀

◆パク・ソジュン、ファンへメッセージ

イベント当日、日本から訪れたファン約600人を乗せたバスがパラダイスシティに続々と到着。会場に到着したファンは、パラダイスホテル&リゾートのロビーやショッピングアーケード「プラザ」など館内のさまざまな場所に設置されたソジュンの等身大パネルと並んで写真撮影を行ったり、イベントで行われるクイズの回答予想を投票したりと、ソジュンとの対面を心待ちにしている様子が伝わってきた。ファンの「ソジュン氏〜!」という掛け声で登場したソジュン。まず、会場に集まったファンに向けて「皆さんお会いできて光栄です。パク・ソジュンです」と挨拶をした。続いて、ソジュンへパラダイスシティ1日総支配人の任命状が授与。今年で7年目を迎えた同施設だが、1日総支配人の任命は初めて。ソジュンは、任命状を受け取ると「このように特別な肩書を頂いて本当に光栄です」と喜びのコメントをした。まずは、ソジュンの日常や近況に迫るトークコーナーが行われた。最初に紹介したのは、最近鑑賞したという映画「パストライブス再会」について。「縁について考えるような映画で非常に余韻が残りました」とその理由を話した。次に紹介したのは、最近よく聴く音楽。ソジュンは、Mitskiの「My Love Mine All Mine」と、Stephen Sanchezの「Until I Found You」の2曲を挙げ、「気楽に聴けるし、歌詞もすごく良かったので選びました。最近は1人で色々なことを考えることが多いので、こういう落ち着いた曲を選んで聴いています」と話した。そして最後に、最近の好きな食べ物としてソジュンは「スムージー」と回答。「健康のことを考えないといけないので、ビタミンのパウダーやプロテインのパウダー、果物を入れて飲むようにしています。ブルーベリー、マンゴー、バナナも全部好きです」と俳優ならではのおすすめの飲み方を明かした。続いて、ソジュンが過去に演じたキャラクターについてのトーク。今回はこれまでの出演作品のうち、「キルミー・ヒールミー」「彼女はキレイだった」「花郎<ファラン>」「サム、マイウェイ恋の一発逆転!」「キム秘書はいったい、なぜ?」「梨泰院クラス」「京城クリーチャー」の7作品のキャラクターについて話した。もし1ヶ月一緒に住むとしたらどのキャラクターを選ぶかと聞かれると、ソジュンは「『キム秘書はいったい、なぜ?』のイ・ヨンジュン」と回答。理由は、「あまりにも忙しくてなかなか家に帰ってこないと思うから」と笑いながら話していた。さらに、もし日本に一緒に旅行に行くならどのキャラクターが良いかという質問には、「梨泰院クラス」のパク・セロイを選出。「セロイと一緒に六本木に一緒に行きたいです」といい、「日本でご飯を食べに行くと、不思議なことに男性の方が気付いて声をかけてくれるんです。あまり男性の方は自分に興味が無いのかなと思っていたので本当にありがたいと思いました」と日本でのエピソードも話した。最後に、同施設総支配人に1番似合うのはどのキャラクターかという問いに、ソジュンは「『彼女はキレイだった』で演じたチ・ソンジュンです。パラダイスシティに来るお客様に努力して最高のサービスをすると思います」と1日総支配人らしい目線で回答した。続くコーナーでは、2023年よりイメージキャラクターを務めるパラダイスシティの魅力についてのトークが展開。最初の「同施設で1番癒やされるスポットは?」という質問に、バーやレストランなど、4つの選択肢からソジュンが選んだのは、韓国式サウナのチムジルバンとスイミングプールが一緒に楽しめるスパ「シメール」。「他の選択肢も全て良いのですが、『シメール』ではチムジルバンも食事も楽しめるし、休むこともできるし、家族や恋人と一緒に行っても楽しめると思います」とおすすめポイントを話した。また、同施設に1番似合うのはどんな日かについての質問には、「休暇とともにする夏休み」と回答。「僕も季節ごとに来たことがあり、それぞれに良さがあるので全ての季節をおすすめしたいのですが、もうすぐ夏も来ますし、何かの記念日ではなくても、パラダイスシティで一緒に夏を記念日のように過ごすのもいいのではと思って選びました」と、1日総支配人として魅力をしっかりアピール。「1番好きな季節は冬です。冬に生まれたというのもあるし、本当に暑がりなんですよね。なので夏はプールや海など涼しく過ごせる所に行くのが好きなんです」と夏の過ごし方についても語った。その後も、本人も間違えてしまうほどマニアックなソジュンについてのクイズ大会が行われるなど、盛り上がりを見せる中、同施設7周年を祝う大きなケーキが登場。同施設を彷彿とさせる豪華なケーキに「ナイフを入れるのが少し怖いです」と緊張した様子だったが、いざケーキにナイフを入れると、会場からは大きな拍手が湧き上がった。最後に行われたのは、プレゼントが当たる抽選コーナー。当選したファンとの2ショット撮影では、肩を抱き寄せたり、ハグをしたり、一緒にハートを作るなど、神ファンサの連発に会場からは歓喜の声が上がっていた。さらに、イベント終了後には、参加者全員と順番にグループショットを撮影。そこでもハイタッチをしたり、一緒にハートポーズをしたり、最後までサービス精神たっぷりのソジュンだった。ソジュンはファンへ「僕にとっても皆さんはプレゼントのような存在ですので、皆さんが幸せな良い思い出を持って帰ってくださったら嬉しいです。今日こちらにいらしている方もそうでない方も、また会う機会があると思います」「(日本語で)皆さん、パラダイスシティで会いましょう」とメッセージを送った。さらに、最後に会場のファン全員から「サランヘヨ(愛してます)」と声が上がると、日本語で「大好きです」と返していた。日本から参加したファンは、「(パク・ソジュンさんが)かっこよすぎて感激しました!パラダイスシティは遊ぶ所が多く、施設のクオリティーが高くてびっくりしました!」「(パク・ソジュンさんの)オーラがすごかったです」「すてきなイベントをありがとうございました。また開催されればぜひ参加したいです」と約2時間にわたるファンイベントを終えて興奮冷めやらぬ様子を見せていた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】