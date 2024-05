パク・ソジュン、パラダイスシティ1日総支配人に就任！一緒に日本旅行へ行きたいキャラクターは？

俳優のパク・ソジュンが2024年5月12日(日)、「パラダイスシティ1日総支配人」に就任し、日本から集まったファン約600人を迎えたイベント「2024 パク・ソジュンファンイベント in パラダイスシティ 〜Check-in to Paradise with Seojun〜」を開催した。イベントでは、1日総支配人の任命状を授与されたパク・ソジュンが、パラダイスシティ7周年をお祝いするケーキカットや、おすすめスポットの紹介などを行い、1日総支配人としてパラダイスシティの魅力をアピールした。さらに、好きな映画や音楽、過去に演じたキャラクターについてのトークや、彼に関するクイズゲームなど、盛りだくさんの内容でファンとの交流を深めた。さらに、抽選で選ばれたファンに舞台上でハグをしたり、参加したファン全員と最後に写真撮影を行ったりと、ファン思いの対応にイベントは大盛況となった。

イベント当日、日本から訪れたファン約600人を乗せたバスがパラダイスシティに続々と到着した。会場に到着したファンは、パラダイスホテル&リゾートのロビーやショッピングアーケード「プラザ」など館内のさまざまな場所に設置されたパク・ソジュンの等身大パネルと並んで写真撮影を行ったり、イベントで行われるクイズの回答予想に投票したりと、彼との対面を心待ちにしている様子だった。ファンの「ソジュンさ〜ん!」という掛け声で登場した彼はまず、会場に集まったファンに向けて「皆さんお会いできて光栄です。パク・ソジュンです。(大歓声を聞いて)僕を本当に待っていてくださったんだなと感じました」とあいさつをした。続いて、「パラダイスシティ1日総支配人」の任命状が授与された。今年で7年目を迎えたパラダイスシティだが、1日総支配人の任命は初の試みだという。彼は、任命状を受け取ると「このように特別な肩書を頂けて本当に光栄です」と喜びのコメントをした。その後、彼の日常や近況に迫るトークコーナーが行われた。最初に紹介されたのは、最近鑑賞したという映画「パスト ライブス/再会」だった。「縁について考えるような映画で、非常に余韻が残りました」と理由を語った。また、最近よく聴く音楽について彼は、Mitskiの「My Love Mine All Mine」と、Stephen Sanchezの「Until I Found You」の2曲を挙げ、「気楽に聴けるし、歌詞もすごく良かったので選びました。最近は一人でいろいろなことを考えることが多いので、こういう落ち着いた曲を選んで聴いています」と話した。そして最後に、最近の好きな食べ物として「スムージー」を紹介した。「健康のことを考えないといけないので、ビタミンのパウダーやプロテインのパウダー、果物を入れて飲むようにしています。ブルーベリー、マンゴー、バナナも全部好きですね」と俳優ならではのおすすめの飲み方を明かした。次に彼が過去に演じたキャラクターについてのトークコーナーが設けられた。今回、彼はこれまでの出演作品のうち、「キルミー・ヒールミー」「彼女はキレイだった」「花郎<ファラン>」「サム、マイウェイ〜恋の一発逆転!〜」「キム秘書はいったい、なぜ?」「梨泰院クラス」「京城クリーチャー」の7作品のキャラクターについて語った。もし、1ヶ月一緒に住むとしたらどのキャラクターを選ぶか尋ねると、彼は「『キム秘書はいったい、なぜ?』のイ・ヨンジュン」と回答した。理由は、「あまりにも忙しくてなかなか家に帰ってこないと思うから」と笑いながら話した。さらに、もし日本に一緒に旅行に行くならどのキャラクターが良いか尋ねると彼は、「梨泰院クラス」のパク・セロイと回答し、「セロイと一緒に六本木に一緒に行きたいです」と付け加えた。また、「日本でご飯を食べに行くと、不思議なことに男性の方が気付いて声をかけてくれるんです。あまり男性の方は自分に興味が無いのかなと思っていたので本当にありがたいと思いました」と日本でのエピソードも明かした。