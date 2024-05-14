アストン・ビラvsリバプール スタメン発表
[5.13 プレミアリーグ第37節](ヴィラ・パーク)
※28:00開始
<出場メンバー>
[アストン・ビラ]
先発
GK 1 エミリアーノ・マルティネス
DF 3 ジエゴ・カルロス
DF 4 エズリ・コンサ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
MF 6 ドウグラス・ルイス
MF 7 ジョン・マッギン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 19 ムサ・ディアビ
MF 31 レオン・ベイリー
FW 11 オリー・ワトキンス
控え
GK 25 ロビン・オルセン
DF 16 カラム・チェンバース
DF 17 クレマン・ラングレ
DF 29 ケイン ケスラー=ヘイデン
DF 69 F. Munroe
MF 22 ニコロ・ザニオーロ
MF 47 ティム・イロエグブナム
MF 71 オマーリ ケリマン
FW 24 ジョン・デュラン
監督
ウナイ・エメリ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 19 ハービー・エリオット
FW 7 ルイス・ディアス
FW 11 モハメド・サラー
FW 18 コーディ・ガクポ
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
MF 43 ステファン・バイチェティッチ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
監督
ユルゲン・クロップ
※28:00開始
<出場メンバー>
[アストン・ビラ]
先発
GK 1 エミリアーノ・マルティネス
DF 3 ジエゴ・カルロス
DF 4 エズリ・コンサ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
MF 6 ドウグラス・ルイス
MF 7 ジョン・マッギン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 19 ムサ・ディアビ
MF 31 レオン・ベイリー
FW 11 オリー・ワトキンス
GK 25 ロビン・オルセン
DF 16 カラム・チェンバース
DF 17 クレマン・ラングレ
DF 29 ケイン ケスラー=ヘイデン
DF 69 F. Munroe
MF 22 ニコロ・ザニオーロ
MF 47 ティム・イロエグブナム
MF 71 オマーリ ケリマン
FW 24 ジョン・デュラン
監督
ウナイ・エメリ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 19 ハービー・エリオット
FW 7 ルイス・ディアス
FW 11 モハメド・サラー
FW 18 コーディ・ガクポ
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
MF 43 ステファン・バイチェティッチ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
監督
ユルゲン・クロップ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります