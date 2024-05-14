[5.13 プレミアリーグ第37節](ヴィラ・パーク)

※28:00開始

<出場メンバー>

[アストン・ビラ]

先発

GK 1 エミリアーノ・マルティネス

DF 3 ジエゴ・カルロス

DF 4 エズリ・コンサ

DF 12 リュカ・ディーニュ

DF 14 パウ・トーレス

MF 6 ドウグラス・ルイス

MF 7 ジョン・マッギン

MF 8 ユーリ・ティーレマンス

MF 19 ムサ・ディアビ

MF 31 レオン・ベイリー

FW 11 オリー・ワトキンス

控え

GK 25 ロビン・オルセン

DF 16 カラム・チェンバース

DF 17 クレマン・ラングレ

DF 29 ケイン ケスラー=ヘイデン

DF 69 F. Munroe

MF 22 ニコロ・ザニオーロ

MF 47 ティム・イロエグブナム

MF 71 オマーリ ケリマン

FW 24 ジョン・デュラン

監督

ウナイ・エメリ

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 78 ジャレル・クアンサー

MF 3 遠藤航

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 19 ハービー・エリオット

FW 7 ルイス・ディアス

FW 11 モハメド・サラー

FW 18 コーディ・ガクポ

控え

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 21 コスタス・ツィミカス

DF 84 コナー ブラッドリー

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

MF 43 ステファン・バイチェティッチ

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

監督

ユルゲン・クロップ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります