[5.13 ラ・リーガ第35節](Estadi Olímpic Lluís Companys)

※28:00開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン

DF 2 ジョアン・カンセロ

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 23 ジュール・クンデ

DF 33 パウ・クバルシ

MF 8 ペドリ

MF 15 アンドレアス・クリステンセン

MF 22 イルカイ・ギュンドアン

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 11 ラフィーニャ

FW 27 ラミネ・ヤマル

控え

GK 13 イニャキ・ペーニャ

GK 31 D. Kochen

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 17 マルコス・アロンソ

DF 20 セルジ・ロベルト

DF 39 Héctor Fort

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 18 オリオル・ロメウ

FW 7 フェラン・トーレス

FW 14 ジョアン・フェリックス

FW 19 ビトール・ロッキ

監督

シャビ・エルナンデス

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 18 アマリ・トラオレ

DF 20 ジョン・パチェコ

DF 24 ロビン・ル・ノルマン

MF 8 ミケル・メリノ

MF 10 ミケル・オヤルサバル

MF 22 ベニャト・トゥリエンテス

MF 39 ジョン・アランブル

FW 11 シェラルド・ベッカー

FW 23 ブライス・メンデス

控え

GK 13 ウナイ マレーロ

DF 2 アルバロ・オドリオソラ

DF 15 ウルコ ゴンサレス デ サラテ

DF 17 キーラン・ティアニー

DF 36 ジョン・マルティン

DF 41 Iñaki Rupérez

MF 12 アルセン・ザハリャン

MF 14 久保建英

MF 16 ジョン アンデル オラサガスティ

FW 7 アンデル・バレネチェア

FW 19 ウマル・サディク

FW 21 アンドレ・シウバ

監督

イマノル・アルグアシル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります