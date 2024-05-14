バルセロナvsソシエダ スタメン発表
[5.13 ラ・リーガ第35節](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※28:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
DF 33 パウ・クバルシ
MF 8 ペドリ
MF 15 アンドレアス・クリステンセン
MF 22 イルカイ・ギュンドアン
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 11 ラフィーニャ
FW 27 ラミネ・ヤマル
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 17 マルコス・アロンソ
DF 20 セルジ・ロベルト
DF 39 Héctor Fort
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 18 オリオル・ロメウ
FW 7 フェラン・トーレス
FW 14 ジョアン・フェリックス
FW 19 ビトール・ロッキ
監督
シャビ・エルナンデス
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 18 アマリ・トラオレ
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
MF 8 ミケル・メリノ
MF 10 ミケル・オヤルサバル
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 39 ジョン・アランブル
FW 11 シェラルド・ベッカー
FW 23 ブライス・メンデス
控え
GK 13 ウナイ マレーロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 15 ウルコ ゴンサレス デ サラテ
DF 17 キーラン・ティアニー
DF 36 ジョン・マルティン
DF 41 Iñaki Rupérez
MF 12 アルセン・ザハリャン
MF 14 久保建英
MF 16 ジョン アンデル オラサガスティ
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 19 ウマル・サディク
FW 21 アンドレ・シウバ
監督
イマノル・アルグアシル
※28:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
DF 33 パウ・クバルシ
MF 8 ペドリ
MF 15 アンドレアス・クリステンセン
MF 22 イルカイ・ギュンドアン
FW 11 ラフィーニャ
FW 27 ラミネ・ヤマル
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 17 マルコス・アロンソ
DF 20 セルジ・ロベルト
DF 39 Héctor Fort
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 18 オリオル・ロメウ
FW 7 フェラン・トーレス
FW 14 ジョアン・フェリックス
FW 19 ビトール・ロッキ
監督
シャビ・エルナンデス
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 18 アマリ・トラオレ
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
MF 8 ミケル・メリノ
MF 10 ミケル・オヤルサバル
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 39 ジョン・アランブル
FW 11 シェラルド・ベッカー
FW 23 ブライス・メンデス
控え
GK 13 ウナイ マレーロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 15 ウルコ ゴンサレス デ サラテ
DF 17 キーラン・ティアニー
DF 36 ジョン・マルティン
DF 41 Iñaki Rupérez
MF 12 アルセン・ザハリャン
MF 14 久保建英
MF 16 ジョン アンデル オラサガスティ
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 19 ウマル・サディク
FW 21 アンドレ・シウバ
監督
イマノル・アルグアシル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります