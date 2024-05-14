協同組合で水稲の育苗が最盛期に 中国江蘇省

8日、江蘇省塩城市射陽県で、苗代に育苗箱を並べる為民農機合作社の農家の人たち。（ドローンから、射陽＝新華社記者/季春鵬）

【新華社塩城5月13日】中国江蘇省塩城市射陽県にある為民農機合作社（協同組合）では夏の田植えに向け、農家の人々が水稲の育苗作業に追われている。同合作社は育苗の工場化によって生産効率を高め、今年は500ムー（約33ヘクタール）に上る苗代で育苗を進めている。3万ムー（2千ヘクタール）余りの水田の田植えに使う苗を賄えるという。

同県はここ数年、長江デルタ地域（上海・江蘇・浙江・安徽1市3省）の良質な農作物供給拠点づくりを積極的に進めている。毎年、地元でとれた良質なコメ50万トン余りが上海市に供給されている。

協同組合で水稲の育苗が最盛期に 中国江蘇省

8日、江蘇省塩城市射陽県で、育苗箱をベルトコンベアに乗せる為民農機合作社の農家の人たち。（射陽＝新華社記者/季春鵬）

協同組合で水稲の育苗が最盛期に 中国江蘇省

8日、江蘇省塩城市射陽県で、苗代に育苗箱を並べる為民農機合作社の農家の人たち。（ドローンから、射陽＝新華社記者/季春鵬）

協同組合で水稲の育苗が最盛期に 中国江蘇省

8日、江蘇省塩城市射陽県の育苗場で、育苗箱を作る為民農機合作社の農家の人たち。（射陽＝新華社記者/季春鵬）

協同組合で水稲の育苗が最盛期に 中国江蘇省

8日、江蘇省塩城市射陽県で、苗代に育苗箱を並べる為民農機合作社の農家の人たち。（ドローンから、射陽＝新華社記者/季春鵬）

協同組合で水稲の育苗が最盛期に 中国江蘇省

8日、江蘇省塩城市射陽県で、育苗生産ラインに種もみを追加する為民農機合作社の農家の人。（射陽＝新華社記者/季春鵬）

協同組合で水稲の育苗が最盛期に 中国江蘇省

8日、江蘇省塩城市射陽県の育苗場で、種もみの発芽状況を検査する為民農機合作社の農家の人。（射陽＝新華社記者/季春鵬）

協同組合で水稲の育苗が最盛期に 中国江蘇省

8日、江蘇省塩城市射陽県で、苗代に育苗箱を並べる為民農機合作社の農家の人たち。（射陽＝新華社記者/季春鵬）

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8日、江蘇省塩城市射陽県で、苗代のそばに育苗箱を運ぶ為民農機合作社の農家の人たち。（射陽＝新華社記者/季春鵬）

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8日、江蘇省塩城市射陽県で、苗代に育苗箱を並べる為民農機合作社の農家の人たち。（射陽＝新華社記者/季春鵬）

協同組合で水稲の育苗が最盛期に 中国江蘇省

8日、江蘇省塩城市射陽県で、苗代に育苗箱を並べる為民農機合作社の農家の人。（射陽＝新華社記者/季春鵬）