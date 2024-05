【透明少年】著者:未明真朱集英社

生まれつき顔におおきなアザがあり、いじめによるストレスで透明人間になってしまった遠野明。「消えてしまいたい」という彼の願いは、透明人間になるという形で叶えられる。クラスの人気者・藤沢さんと、彼女の消しゴムを拾ったことをきっかけに仲良くなるが……。

本作「透明少年」は、「少年ジャンプ+」にて2021年8月より配信されている、未明真朱氏による短編作品。透明人間症候群という病にかかった主人公と、クラスの人気者女子との物語が展開していく。

謎めいたクラスの美少女と、突然透明人間になってしまった僕、かわいい絵柄にラブコメの波動をビンビンに感じる本作。だが、話は少しずつ不穏な空気を帯びていく。

藤沢さんに隠された秘密と、なんとかして喜んでもらいたいと頑張る明。お金が絡んで来るところから、物語は悲惨な結末へと転がり落ちていく。想像もできないような衝撃のラストは、なんとも言えない、様々なことを考えさせられる内容となっている。

【あらすじ】

いじめによるストレスで透明人間になってしまった明。外見ではなく中身で自分を知ってもらうチャンスを得て、クラスの人気者・藤沢さんと仲良くなるけど、藤沢さんには秘密があって……!?

