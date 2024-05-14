１９４８年：北朝鮮が韓国への電力供給を中断



１９５２年：李承晩（イ・スンマン）大統領が大統領の直接選挙制と国会二院制実施に向けた憲法改正案を提出



１９７６年：ソウル・南山３号トンネル起工



１９８１年：慶尚北道・慶山で列車衝突事故、５２人死亡・２３３人負傷



２００４年：憲法裁判所の弾劾訴追棄却により盧武鉉（ノ・ムヒョン）大統領が職務復帰



２００７年：南北連結鉄道の通信開通、列車試運転準備へ



２００９年：韓国と米国が朝鮮戦争戦死者の遺骨共同発掘作業に着手



２０１７年：北朝鮮が新型中距離弾道ミサイル「火星１２」発射