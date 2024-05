【バイオミュータント(Biomutant)】5月14日 発売CEROレーティング:C(15才以上対象)プレイ人数:1人

THQ Nordic Japanは、Nintendo Switch用オープンワールド・アクションRPG「Biomutant(バイオミュータント)」を5月14日に発売する。価格は5,170円。

「Biomutant」は、文明崩壊後の世界を舞台にした、動物たちを中心とするオープンワールド・アクションRPG。ユニークなマーシャルアーツと剣術や射撃、ミュータントの特殊能力を組み合わせたバトルが楽しめる。

ゲームの特長

爽快アクションを楽しもう

【Switch版『バイオミュータント (Biomutant)』アナウンスメントトレーラー】

射撃、近接攻撃と突然変異により獲得した能力を組み合わせて敵を倒そう。自由度の高い、縦横無尽な戦闘が楽しめる。

モフモフなミュータントたち

遺伝子構造を変化させ、カマキリのような鉤爪やトゲトゲの尻尾を作るなど、外見のカスタマイズが可能。

別次元のクラフト

部品を混ぜたり組み合わせたりして、自分だけの武器を作ろう。近接武器や遠距離武器に改造パーツを取り付けて、さらに装備を強化しよう。

多彩な移動手段

鮮やかなオープンワールドの世界を、徒歩やメカ、ジェットスキー、気球のほか、エリア独自の乗り物に乗って探索できる。

奇妙な結末の奇妙な物語

文明崩壊後、種族は分断し対立。皆を団結させるか、すべてを打ち倒せるほどの強き力をもつ誰かの登場を待ち望んでいる……。物語の結末は、プレーヤーの行動と選択にかかっている。

追加コンテンツ同梱

二刀流アビリティを持ち、刀と脇差を装備可能な「マーセナリークラス」を選択可能。バイオミュータントの世界で二刀流のサムライとなって冒険しよう。

(C) 2024 THQ Nordic AB. Developed by Experiment 101 AB. Biomutant, THQ Nordic and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of THQ Nordic AB. All rights reserved. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.