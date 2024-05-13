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¡ØZEROBASEONE The 3rd Mini Album [You had me at HELLO]¡Ù¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØZEROBASEONE The 1st Mini Album [YOUTH IN THE SHADE]¡Ù¤«¤é2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØZEROBASEONE The 2nd Mini Album [MELTING POINT]¡Ù¤Þ¤ÇÂ³¤¯½ö»ö¤ò´°À®¤µ¤»¤ëºîÉÊ¡£
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SEOUL ¡ÃSep 20-22. 2024 KSPO DOME
SINGAPORE¡ÃSep 28. 2024 SINGAPORE INDOOR STADIUM
BANGKOK¡ÃOct 05. 2024 IMPACT EXHIBITION HALL 5-6
MANILA¡ÃOct 12. 2024 SM MALL OF ASIA ARENA
JAKARTA¡ÃOct 26. 2024 INDONESIA CONVENTION EXHIBITION ¡ÊICE BSD CITY¡Ë HALL 5-6
MACAU¡ÃNov 02-03. 2024 GALAXY ARENA
AICHI¡ÃNov 29-Dec 01. 2024 AICHI SKY EXPO HALL A
KANAGAWA¡ÃDec 04-05. 2024 K-ARENA YOKOHAMA
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