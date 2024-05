ZEROBASEONEが、本日5月13日に韓国で3枚目となるミニアルバム『ZEROBASEONE The 3rd Mini Album [You had me at HELLO]』をリリース。タイトル曲「Feel the POP」のミュージックビデオを公開した。『ZEROBASEONE The 3rd Mini Album [You had me at HELLO]』は、2023年7月に発売したデビューアルバム『ZEROBASEONE The 1st Mini Album [YOUTH IN THE SHADE]』から2ndミニアルバム『ZEROBASEONE The 2nd Mini Album [MELTING POINT]』まで続く叙事を完成させる作品。

リリース情報

■『ZEROBASEONE The 3rd Mini Album [You had me at HELLO]』

2024年5月13日(月)発売

各配信サイトURL:https://ZB1.lnk.to/ICv2m2



予約・購入サイトURL

《タワーレコード オンライン》

(ECLIPSE ver.) タワーレコード限定特典付(KOR)

https://tower.jp/item/6337401

(SUNSHOWER ver.) タワーレコード限定特典付(KOR)

https://tower.jp/item/6337405



《HMV&BOOKS online》

・ECLIPSE ver. / SUNSHOWER ver. 購入ページ

https://www.hmv.co.jp/product/detail/14862590

https://www.hmv.co.jp/product/detail/14862591



《Sony Music Shop》

購入ページ

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=00DZ000044282&cd=00DZ000044282



《楽天ブックス》

・ECLIPSE ver. / SUNSHOWER ver. 2種まとめ購入ページ

https://books.rakuten.co.jp/rb/17852953/

・ECLIPSE ver. / SUNSHOWER ver. 1種ランダム購入ページ

https://books.rakuten.co.jp/rb/17852952/

■「Feel the POP (Japanese ver.)」

2024年5月17日(金) 0:00 配信開始

ツアー情報

<2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR>

SEOUL |Sep 20-22. 2024 KSPO DOME

SINGAPORE|Sep 28. 2024 SINGAPORE INDOOR STADIUM

BANGKOK|Oct 05. 2024 IMPACT EXHIBITION HALL 5-6

MANILA|Oct 12. 2024 SM MALL OF ASIA ARENA

JAKARTA|Oct 26. 2024 INDONESIA CONVENTION EXHIBITION (ICE BSD CITY) HALL 5-6

MACAU|Nov 02-03. 2024 GALAXY ARENA

AICHI|Nov 29-Dec 01. 2024 AICHI SKY EXPO HALL A

KANAGAWA|Dec 04-05. 2024 K-ARENA YOKOHAMA

タイトル曲「Feel the POP」のミュージックビデオは、広大な都市、砂漠化したオフィス、ウェスタンポップなど様々な空間を背景に、心配や悩みなどを抱えて現代を生きる人たちにストレスを吹き飛ばしてもらおうというZEROBASEONEの清涼エナジーが込められている。《不安は POP POP》と歌詞にあるように、ZEROBASEONEと一緒なら全てのストレスが吹き飛ぶような演出や目を引く映像美の中で、メンバーはスーツ風の衣装、ウエスタン調の衣装などを身に纏い、シーンごとに違った魅力を存分に発揮している。さらに5月17日には、同曲の日本語バージョン「Feel the POP (Japanese ver.)」のデジタルリリースも控えている。(C)WAKEONE◆ZEROBASEONEオフィシャルサイト