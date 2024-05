イオンファンタジーが運営する「モーリーファンタジー」「PALO」施設に、「おさるのジョージ」のプライズグッズが2024年5月17日(金)より登場!

「ジョージ」の「ぽってりマスコット」のほか、「折りたたみテーブル」や「お絵かきセット」などの、日常使いにも便利なかわいいグッズがラインナップされています☆

イオンファンタジー「おさるのジョージ」プライズ

展開期間:2024年5月17日(金) 〜 無くなり次第終了

店舗:モーリーファンタジー、モーリーファンタジーf、PALO、PRIZE SPOT PALO(プライズスポットパロ)、オンラインクレーンゲーム モーリーオンライン

イオンファンタジーから、「おさるのジョージ」に登場する知りたがりやのこざる「ジョージ」の限定プライズゲーム用グッズが登場!

「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとする施設のほか、スマホやパソコンで24時間いつでも遊べるオンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」でも展開されます。

子どもから大人まで大人気の「おさるのジョージ」

ぽってりとしたフォルムがかわいい6色のスケートボードを持った「ジョージ」の「ぽってりマスコット スケボーVer.」や、折りたたみ式のタブレットが立てられる「プラチナムザッカ折り畳みテーブル」、カラーが豊富なクレヨンや色えんぴつ、水性ペンがセットになった「プラチナムザッカお絵かきセット」、「ジョージ」のイラストや「ジョージ」の好物をあしらった「プラチナムザッカ保冷トートバッグ」の4アイテム全12種類がラインナップされます。

「おさるのジョージ」 ぽってりマスコット スケボーVer.

種類:全6種

サイズ:たて約11×よこ約6.5×奥行約5cm

カラフルなスケートボードを持った「ジョージ」のマスコット。

ぽってりとしたフォルムがかわいいデザインです。

ネイビー、ピンク、パープル、ライラック、グリーン、ブルーの全6種類。

「おさるのジョージ」 プラチナムザッカ折り畳みテーブル

種類:全2種

サイズ:高さ約31×幅約40×奥行き約30cm

かわいい「ジョージ」が描かれた折り畳み式のテーブルです。

タブレットが立てられる実用的なサイズとデザイン。

動画を見ながら勉強したり、食事を置いたりと好きな場所で使用できます。

マカロンカラーの「SNACK TIME」(おやつのじかん)とギンガムチェックの「LOVE TO COOK」(お料理大好き)の全2種類です。

「おさるのジョージ」 プラチナムザッカお絵かきセット

種類:全2種

サイズ:たて約22×よこ約31×奥行約3.5cm

持ち運びができるお絵かきセット。

ケースには楽しそうにペイントしている「ジョージ」がデザインされています。

カラーが豊富なクレヨン、色えんぴつ、水性ペンが各16色入っています。

「おさるのジョージ」 プラチナムザッカ保冷トートバッグ

種類:全2種

サイズ:たて約28×よこ約40×奥行約25cm

スクエア型の保冷トートバッグ。

フロントポケット付きで小物などを収納できます。

フルーツを運ぶ「ジョージ」がデザインされたピンクとホワイトカラーに、パーティーの準備をする「ジョージ」がデザインされたブラウンとイエローカラーの2種類。

「おさるのジョージ」のかわいいマスコットや雑貨アイテム!

イオンファンタジー限定「おさるのジョージ」プライズグッズは、2024年5月17日(金)よりモーリーファンタジー・PALOなどにて登場予定です。

※画像はイメージです

※一部、本景品の取り扱いが無い店舗があります

※展開日・展開店舗は予告無く変更することがあります

※景品は数に限りがあります。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合があります

※当限定景品は、Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシングLLC)と株式会社セガフェイブとの商品化契約に基づき株式会社イオンファンタジーが販売するものです

© & (R) UCS LLC and HC LLC

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post スケートボードを持ったマスコットや折りたたみテーブル!イオンファンタジー「おさるのジョージ」プライズ appeared first on Dtimes.