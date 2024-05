努力をしている姿を見ると応援したくなるのは、人間も猫も同じです。YouTubeチャンネル「Janet Loper」では、ルームランナーにチャレンジするサイアミーズ(シャム猫)の様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいすぎてお家に来てほしい」「頑張ってる姿が面白くて癒やされるね」の声が続出しました。

実は…余裕たっぷり?

注目を集めたのは「Janet Loper - My 7 month old Seal Point Siamese First Treadmill Challenge」という動画。開始早々、ルームランナーの横に座る猫の姿が。飼い主がルームランナーのスイッチを入れ、「ワークアウトしよう! 上がってごらん」と声をかけると「ナ〜オ」と返事をしてルームランナーに脚をかけます。

最初のチャレンジでは、前脚がルームランナーの流れに負けてしまい、後ろ向きの姿勢に。飼い主も応援しますが、「これは無理ニャ!」といったんベルトの外へ避難します。

続いての挑戦で、正面を向いて乗ることに成功。しかしルームランナーの速度についていけず、数歩歩いたところで床に押し出されてしまいました。

そこからは失敗の連続。何度も挑戦するも、どうしても歩き続けることができません。飼い主の「挑戦し続けるのよ!」という言葉に応援されて、諦めずにランナーに上がります。努力の成果か、少しずつ歩ける時間が増えてきました。

しかし、結局何度やっても途中で歩みを止めてしまい、ベルトに運ばれて床に落ちてしまいます。カメラに向かって得意気に「ニャオ」と鳴いてみせるなど余裕たっぷりなので、わざと立ち止まって運ばれるのを楽しんでいるのかもしれません。

飼い主は「続けてみて!」と語りかけますが、最後は飽きてしまったのか、ぷいと横を向いて立ち去ってしまい……という展開です。

動画を観た人たちからは、「猫ちゃんは『なんで立ち止まっても動き続けるんだ!』って言ってるのかな?」「かわいいし、猫の頑張りが面白いね」などの声が上がっていました。猫が意外と(?)頑張って挑戦する姿を、ぜひチェックしてみてください。