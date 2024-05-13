ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
インド消費者物価指数（CPI）（4月）
予想 4.8% 前回 4.85%（前年比)
21:30
カナダ住宅建設許可（3月）
予想 -4.9% 前回 9.3%（前月比)
22:00
ジェファーソンFRB副議長、メスター・クリーブランド連銀総裁、中央銀行について対談
時刻未定
ドイツ経常収支（3月）
予想 N/A 前回 298.0億ユーロ
14日
0:00
米NY連銀インフレ期待（4月）
1:45
ジョルダン・スイス中銀総裁、討論会参加
ユーロ圏財務相会合
※予定は変更されることがあります。
インド消費者物価指数（CPI）（4月）
予想 4.8% 前回 4.85%（前年比)
21:30
カナダ住宅建設許可（3月）
予想 -4.9% 前回 9.3%（前月比)
22:00
ジェファーソンFRB副議長、メスター・クリーブランド連銀総裁、中央銀行について対談
時刻未定
ドイツ経常収支（3月）
予想 N/A 前回 298.0億ユーロ
14日
0:00
米NY連銀インフレ期待（4月）
1:45
ジョルダン・スイス中銀総裁、討論会参加
ユーロ圏財務相会合
※予定は変更されることがあります。