21:00
インド消費者物価指数（CPI）（4月）
予想　4.8%　前回　4.85%（前年比)

21:30
カナダ住宅建設許可（3月）
予想　-4.9%　前回　9.3%（前月比)

22:00　
ジェファーソンFRB副議長、メスター・クリーブランド連銀総裁、中央銀行について対談

時刻未定
ドイツ経常収支（3月）
予想　N/A　前回　298.0億ユーロ

14日
0:00　
米NY連銀インフレ期待（4月）

1:45　
ジョルダン・スイス中銀総裁、討論会参加


ユーロ圏財務相会合

※予定は変更されることがあります。