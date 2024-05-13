ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

インド消費者物価指数（CPI）（4月）

予想 4.8% 前回 4.85%（前年比)



21:30

カナダ住宅建設許可（3月）

予想 -4.9% 前回 9.3%（前月比)



22:00

ジェファーソンFRB副議長、メスター・クリーブランド連銀総裁、中央銀行について対談



時刻未定

ドイツ経常収支（3月）

予想 N/A 前回 298.0億ユーロ



14日

0:00

米NY連銀インフレ期待（4月）



1:45

ジョルダン・スイス中銀総裁、討論会参加





ユーロ圏財務相会合



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