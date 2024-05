くすみカラー4色展開！ユアサプライムス「ミニリビング扇」

ユアサプライムスは、置き場所に困らないロータイプの「ミニリビング扇」を、ベージュやブルーなどのくすみカラー4色を販売中です。

ユアサプライムス「ミニリビング扇」

型番・JAN :ベージュ/YT-3011F(LC)、4979966572462

グレー/YT-3011F(LH)、4979966572479

グリーン/YT-3011F(LM)、4979966572509

ブルー/YT-3011F(LA)、4979966572493

サイズ :W36.3×D29.1×H51.6cm

電源コード長 :約1.6m

重量 :約2.8kg

電源 :AC100V 50/60Hz

消費電力(50/60Hz):23/28W

機能等 :風量3段階、左右首振

生産国 :中国

希望小売価格 :4,480円(税込)

発売日 :2024年4月下旬発売

ユアサプライムスは、置き場所に困らないロータイプの「ミニリビング扇」を、落ち着いた色合でお部屋のテイストに合わせやすいベージュやブルーなどのくすみカラー4色展開で販売中です。

全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com(https://www.yuasa-p.com)」他ショッピングサイト等にて販売されています。

特徴

・くすみカラーと角丸ベースでやわらかなフォルムの、ロータイプ扇風機

・床に座った時に風が身体に心地よくあたる、高さ約52センチ

・風量切替と首振のみでシンプルに使える

・送風はしっかりできる30センチ羽根

・コンパクトサイズで持ち運びも楽々

■床座りで使いやすい、背の低い扇風機

本製品は、「床に座ったライフスタイル」に合わせて開発しました。

ベッドやテーブルを置いたワンルームなどで、エアコンの風が当たりにくい背後などから身体の高さにちょうどいい風を届けられる高さになっています。

機能は風量調整と首振のみに限定し、シンプルに使える扇風機です。

床に座ったライフスタイルに

■部屋に溶け込むベージュや、ワンポイントになるブルーなど全4色展開

カラーはナチュラルなテイストの部屋をイメージしたベージュ(LC)とグレー(LH)、ホワイトをベースにした部屋をイメージしたグリーン(LM)とブルー(LA)の4色展開。

くすみカラーを使用することでやわらかな印象に仕上げました。

また、ベースの角を丸くすることで、夏のかわいいパートナーを目指しています。

お部屋の雰囲気に合わせて選べる4色

ベージュ/YT-3011F(LC)

グレー/YT-3011F(LH)

グリーン/YT-3011F(LM)

ブルー/YT-3011F(LA

