蒼井翔太、最新ライブBlu-rayのアーティストビジュアル＆ジャケット写真公開
蒼井翔太が6月26日に発売する、最新ライブBlu-ray『蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. DETONATOR』のアーティストビジュアルとジャケット写真が公開された。
◆ジャケット
本作品は今年2月25日にTOKYO DOME CITY HALLで行われた＜蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. DETONATOR＞ツアーファイナル東京公演の模様を収録したもの。特典映像としてリハーサルの模様やライブの裏側を捉えたメイキングドキュメンタリー映像も収録。初回製造分は別冊フォトブックをスペシャルBOXに収納した特別仕様となる。
また各CDショップのオリジナル特典絵柄が公開された。加えてアニメイトでの早期予約特典絵柄も公開。アニメイトでは早期予約フェアに加えて、レシート施策やリリースイベントの開催も決定している。
ライブ Blu-ray『蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. DETONATOR』
品番：KIXM-586
価格：￥8,800(税抜価格 ￥8,000)
＊初回製造分のみ
スペシャル BOX 仕様
別冊フォトブック
【収録内容】
蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. DETONATOR
2024年2月25日（日）
TOKYO DOME CITY HALL
01.Freestyle Lover
02.Eclipse
03.イノセント
MC
04.Existence
05.SMILE SMILE SMILE
06.Key to My Heart
バンドメンバー紹介
07.BAD END
08.PSYCHO:LOGY
09.硝子のくつ
10.Harmony
11.Tone
MC
12.Alright
13.J-E-A-L-O-U-S
14.Virginal
15.絶世スターゲイト
MC
16.8th HEAVEN
17.glitter wish
MC
18.巡
【ENCORE】
19.Shake Shake! Together!
20.ずっと...
MC
21.give me ♡ me
【W ENCORE】
MC
22.EVOLVE
〈映像特典〉
SHOUTA AOI LIVE DOCUMENTARY 〜make a DETONATOR〜
＊オリジナル特典情報：https://www.shouta-aoi.jp/news/?id=1254
＊リリースイベント情報：https://www.shouta-aoi.jp/news/?id=1256
＊Blu-rayご予約はこちら：https://shouta-aoi.lnk.to/wonderlab_DETONATOR
関連リンク
◆蒼井翔太 オフィシャルサイト
◆蒼井翔太 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆蒼井翔太 オフィシャルTwitter