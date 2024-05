STARTO ENTERTAINMENTによる14組75名のアーティストが集結したプロジェクト“STARTO for you”のチャリティーシングルCD「WE ARE」が6月12日にリリースされることは既報のとおり。同楽曲「WE ARE」のリリックMVフルバージョンが本日5月13日20時にオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開となった。「WE ARE」は現在、Apple Muisc、Amazon Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、AWAなどのサブスク(音楽ストリーミングサービス)やiTunes Store、レコチョク、onkyo music、moraなどの音楽ダウンロードサービスにて配信中だ。チャリティーソング「WE ARE」の収益は令和6年能登半島地震の被災者に全額寄付されることが販売元のユニバーサル ミュージックより発表されている。本シングルならびに配信楽曲の販売は2024年12月31日まで。

■STARTO for you チャリティーシングルCD & デジタルシングル「WE ARE」



2024年6月12日(水) CDリリース2024年4月10日(水)21時 先行配信※期間限定販売【CD+Blu-ray】UPCJ-90001 ¥2,200 (税込)【CD+DVD】UPCJ-90002 ¥1,980 (税込)▼CD1. WE ARE2.WE ARE (オリジナル・カラオケ)▼Blu-ray / DVD「WE ARE 」Music Video「WE ARE 」リリックビデオ▼封入特典・「WE ARE」 京セラドームパフォーマンス映像※期間限定視聴用シリアルコード(視聴期間:後日発表)▶外付け特典:ステッカーbr>▼参加アーティスト ※14組75名NEWS、SUPER EIGHT、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、A.B.C-Z、WEST.、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group