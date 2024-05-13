¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡õ¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¡íÆóÅáÎ®¡í¡¦¼·À¥¤Ê¤Ê¤¬¿åÃå¤Ç½µ¥×¥ìÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤ÎÂç·¿ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥ì¡¼¤ÇÂç¹õ¤ÕÆ¬¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¼·À¥¤Ê¤Ê
¡ÖÆüËÜ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂç¾Þ2022¡×¿·¿ÍÉôÌç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¡¢¸½ºß¤Ï¥È¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¼·À¥¤Ê¤Ê¤¬¡¢5·î13Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤22¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¿ÈÄ¹166Ñ¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤Ï90Ñ¡£ÆüËÜ¿ÍÎ¥¤ì¤·¤¿¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤âÀÊ´¬¤¹¤ë¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼·À¥¤Ê¤Ê¤ÎÆüËÜ¿ÍÎ¥¤ì¤·¤¿¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¾®¤µ¤¤º¢¤Ï»³¤ÎÃæ¤Ç¥¥Ä¥ÍÃµ¤·
¨¡¨¡¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Î³èÌö¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¼·À¥¤Ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¡£½µ¥×¥ì¤Ï2ÅÙÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡©
¼·À¥¡¡¥Ù¥Ã¥É¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ë¤æ¤ë¤¤¥Ë¥Ã¥È¤È¤¤¤¦°áÁõ¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÃ¦¤¤¤Ç¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤È¤Æ¤â¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¼·À¥¡¡¤¢¤È¡¢´¶³´¿¼¤¤¤Î¤Ï³¤¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¡£»ä¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ë½é¤á¤Æ³¤¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢É÷¤¬¶¯¤¯¤ÆÈ±¤ÎÌÓ¤¬¥Ð¥µ¥Ð¥µ¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡º£¸å¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡©
¼·À¥¡¡Âç¼«Á³¤ÎÃæ¡¢»³¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ê¡°æ¸©½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤Ï»³¤ÎÃæ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¥Ä¥Í¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤¨¡¢¥¥Ä¥Í¡©
¼·À¥¡¡¥¯¥Þ°Ê³°¤Ï½Ð¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥â¥·¥«¤ä¥¤¥Î¥·¥·¡¢¤ª±î¤µ¤ó¤Ï¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤â¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÇÉ¤Ç¤¹¤«¡©
¼·À¥¡¡¾åµþ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤Ç¡¢µÙÆü¤ÏÇ¤È²È¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤Ç¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¡£
¨¡¨¡°Õ³°¤Ê¼ñÌ£¤Ç¤¹¡ª¡¡¥Ð¥¤¥¯¤ÎÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¼·À¥¡¡¼Â¤Ï3¥õ·î¤Û¤ÉÁ°¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤ÎÂç·¿ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÀèÆü¡¢¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëCOMET GARAGE¤µ¤ó¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¿¡¼XL1200X¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¥¨¥¤¥È¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢Âç¹õ¤ÕÆ¬¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ´¤ì¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¥Ï¡¼¥ì¡¼¤ÈÈþ½÷¡¢¤«¤Ê¤êÌÜÎ©¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¼·À¥¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¥«¥á¥é¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤É¤¦¤·¤ÆÂç·¿ÌÈµö¤ò¡©
¼·À¥¡¡¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥³¥¤¥¤½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡£¥Ð¥¤¥¯¤ÎÌÈµö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¤¤¤¿º¢¤«¤é¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Æ¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ......¡£
¾åµþ¤·¤¿¤·¡¢¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¥³¥Ã¥½¥êÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤â»ä¤ÎX¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¼Ì¿¿¤ò¾å¤²¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤¿¡¢´í¤Ê¤¤¤è¡Á¡×¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤½¤ê¤ã¤¢¡¢¥Ð¥ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼·À¥¡¡Á°²ó¤Î½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ç¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁé¤»¤¹¤®¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éº£²ó¤Ï¡¢Ãº¿å²½Êª¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤Ã¤Æ¤ª¿¬¤â¤·¤Ã¤«¤êÃÃ¤¨¤Æ¡£¤ª¤«¤²¤Ç¥Ò¥Ã¥×¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï3cm¤¯¤é¤¤¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£µ¨SUPER GT500¡ÖZENT sweeties2024¡×¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×¡¢FORMULA DRIFT JAPAN¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¥ì¡¼¥·¥ó¥°2024¡Ø¿¿´õÇÈ¡¦¥Þ¥ê¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ê¥¢¥¹Ìò¡Ù¡×¤È°Û¤Ê¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼·À¥¡¡½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ê¤Î¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤µ¤ó¤Î¥Þ¥êÌò¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤¼¤ÒÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¨¡¨¡²Æ¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÏÂçÊÑ¤½¤¦¡£
¼·À¥¡¡Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ç±öÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ë¤Î¤È¡¢¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÎä¤¨¥Ô¥¿¤òÅ½¤Ã¤Æ¾è¤êÀÚ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ºÇ¸å¤Ëº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼·À¥¡¡½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï³¤¤Ç¡¢»°³Ñ¥Ó¥¥Ë¤òÃå¤Æ¡¢²¦Æ»¤Î´¶¤¸¤Ç¥É¡¼¥ó¤È»£±Æ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¾åÌî ¼î¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÅÄ¿¹½ÕºÚ¡ÊJULLY¡Ë
¡ü¼·À¥¤Ê¤Ê¡¡
2000Ç¯1·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡Ê¡°æ¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹166Ñ¡¡B90 W58 H88¡¡
¡û¡ÖÆüËÜ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂç¾Þ2022¡×¿·¿ÍÉôÌç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£¸½ºß¤Ï¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖZENTsweeties2024¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó2024¡×¤Ç¥Þ¥êÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£RISE¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡ÖR-1SE Force2024¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
¸ø¼°X¡Ú@nna_nanase¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@nn.nanase¡Û¡¡
¼·À¥¤Ê¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø»É·ãÅª¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¡Ù¡¡»£±Æ¡¿º´Æ£ÍµÇ·¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹â¼ÄÍ§°ì¡¡»£±Æ¡¿º´Æ£ÍµÇ·