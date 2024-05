STARTO ENTERTAINMENTによる14組のアーティストが参加するプロジェクト“STARTO for you”が、6月12日にリリースするチャリティーシングルCDより、表題曲「WE ARE」のリリックMVフルバージョンが公開された。

“STARTO for you”は、4月10日に東京ドーム、5月29日、30日に京セラドーム大阪で開催される『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』に参加する、NEWS、SUPER EIGHT、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、A.B.C-Z、WEST.、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! groupの14組75名によるプロジェクト。本映像は、大阪公演およびCDリリースに先駆けて公開された。

なお、表題曲「WE ARE」は4月10日より先行配信中。チャリティーソングとなっており、作品の収益は令和6年能登半島地震の被災者に全額寄付されることが販売元のユニバーサル ミュージックより発表されている。また、本シングルおよび配信楽曲は、すべて12月31日までの期間限定販売となる。

(文=リアルサウンド編集部)