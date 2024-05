2周年を迎えた柳月の小樽店舗オタルトから「オタルト2周年記念セット」が発売します。

5月15日(水)より5日間限定、お得な送料無料で購入できます。

柳月の小樽店舗「オタルト2周年記念セット」

2024年5月15日(水)より5日間限定、2周年を迎えた柳月の小樽店舗オタルトから「オタルト2周年記念セット」が発売します。

送料無料でお届け!

歴史とロマンの街・小樽で人気のタルト菓子「オタルト」や、柳月工場直営店だけの「三方六 はちみつレモン」など、プレミアムな内容です。

通販限定 オタルト2周年記念セット

通販限定 オタルト2周年記念セット

価格:1セット 4,200円(税込)

送料無料で全国へ配送

販売期間:5月15日(水)〜5月19日(日)5日間限定販売 ※初日は午前9時スタート

【注文方法】

柳月通販限定販売

●柳月オンラインショップ特設ページURL

https://www.ryugetsu.co.jp/i/02936?ad_key=e6fc091f44cd334890b4df8fcfd14bc3

【商品内容】

オタルト店限定品や、柳月工場直営店の限定品など厳選5種のスイーツセットです。

1. オタルト店限定:オタルト×5個

2022年4月に発売以来、累計50万個の限定のタルト菓子。

ひとくち食べると、バターの風味があふれだす、バター好きにはたまらない芳醇さ。

北海道産発酵バターや大納言小豆の蜜漬けのアクセントなど、

北海道の風味もギュッと閉じ込めました。

小樽 オタルト店限定:オタルト

2. 十勝スイートピア・ガーデン店限定:三方六 はちみつレモン×1本

通販初登場!北海道・十勝にある柳月工場直営ショップ、

スイートピア・ガーデン店で大人気の限定品です。

北海道産はちみつとレモンが香る、この季節にぴったりな爽やかフレーバー。

表面は、ほど良い酸味のレモンシュガーで、シャリっと嬉しいアクセント。

はちみつ風味のしっとりとしたバウム生地とも相性抜群です。

十勝スイートピア・ガーデン店限定:三方六 はちみつレモン

3. 釧路地区限定:夕日のえびせん丸 霧のほたて丸 1袋2枚入×各3袋

釧路は、神秘的な霧の街でもあり、世界三大夕日のひとつとしても知られています。

そんな釧路の象徴「真っ赤な夕日」と「白い霧」から生まれた2種の海鮮せんべいは、

かみしめるほどに、えびとほたての旨味がじんわり広がる美味しさです。

お茶うけにも、お酒のおつまみにもおすすめ☆

釧路限定:夕日のえびせん丸・霧のほたて丸

4. 北海道の新定番土産:あんバタサン×6個

まだまだ止まらない全国のあんバターブームですが、柳月の「あんバタサン」も、北海道の新定番土産としても定番です。

夏は冷やして食べるのもおすすめで、あんとバターのマリアージュをひんやりと楽しめます。

北海道の新定番土産:あんバタサン

5. 隠れた人気商品:きなチョコ黒大豆×2袋

北海道産きな粉と香ばしい黒大豆を合わせた健康系チョコボールです。

一見、地味ながら滋味深く、一度食べるとくせになる、柳月スタッフ人気も高い一品との事です。

隠れた人気商品:きなチョコ黒大豆

オタルト店について

「オタルト」は小樽運河からも近い、観光のメインストリート堺町通り商店街にあります。

お菓子はもちろん、併設のカフェで楽しむ、オタルト店限定の「あずきソフト」も大人気。

見てびっくり!「三方六ベンチ」は、SNSでも話題のフォトスポット。

さらに、店内に飾った大迫力の「小樽運河のガラスタイル画」も

小樽の想い出のフォトスポットになっています。

柳月オタルト店|柳月(りゅうげつ) (https://www.ryugetsu.co.jp/lp_otaruto/)

小樽オタルト店

北海道・十勝の柳月スイートピア・ガーデン

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 北海道の定番土産三方六 も!柳月の小樽店舗「オタルト2周年記念セット」 appeared first on Dtimes.