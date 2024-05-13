STARTO ENTERTAINMENTのアーティストによる「WE ARE」リリックMVフルが公開
STARTO ENTERTAINMENTの14組75名が参加するプロジェクト“STARTO for you”によるチャリティーシングルCD「WE ARE」6月12日発売と、京セラドーム大阪で開催されるライブイベントに先駆け、リリックMVのフルバージョンがきょう13日午後8時からYouTubeチャンネル『STARTO ENTERTAINMENT』で公開された。
参加アーティストは、NEWS、SUPER EIGHT、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、A.B.C-Z、WEST.、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! groupの14組75人。
【動画】素敵すぎる…！爽やかな魅力あふれる「WE ARE」MV
「WE ARE」は、現在音楽ストリーミングサービスや音楽ダウンロードサービスにて配信中。
参加アーティストは、NEWS、SUPER EIGHT、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、A.B.C-Z、WEST.、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! groupの14組75人。
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「WE ARE」は、現在音楽ストリーミングサービスや音楽ダウンロードサービスにて配信中。