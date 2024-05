浜田雅功&小室哲哉「H Jungle with t」復活ライブ!大ヒット曲を二人が熱唱!!

ダウンタウン浜田雅功さんが5月12日、大阪・万博記念公園で自ら発案した音楽フェス「ごぶごぶフェスティバル」を開催した。



豪華アーティストが集結しライブを行う中、自身もミュージシャンの小室哲哉さんと結成した音楽ユニット「H Jungle with t」の復活ライブを披露、ステージで大ヒット曲を二人で熱唱した。



音楽フェス「ごぶごぶフェスティバル」は、5月11日と12日の2日間開催され、2日目のこの日、大トリで浜田雅功さんと小室哲哉さんの2人が登場!大興奮に包まれた会場で、2人がタッグを組んで結成した音楽ユニット「H Jungle with t」の「GOING GOING HOME」を29年ぶりに披露した。さらに、累計230万枚を売り上げた大ヒット曲「WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント」を熱唱!ラストは、この日の出演者をステージに呼び寄せ全員で「WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント」大合唱し、雨の中駆けつけたファンを熱狂させた。



12日は、他に、きゃりーぱみゅぱみゅ、倖田來未、湘南乃風、SixTONESが出演。2日間行われたフェスには3万5000人が来場した。