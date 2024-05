「機獣新世紀ZOIDS CORE BOX」2024年12月11日発売決定！ 最大のブームから20年…ファン必携のBOX企画登場！

「機獣新世紀ZOIDS CORE BOX(ゾイド コア・ボックス)」2024年12月11日に発売されることが決定し、全国の書店、WEB書店にて予約受付スタートした。8,000セットの数量限定、完全予約限定となっており、2024年6月30日予約締め切りだ。

1983年「メカ生体ゾイド」の名で生まれた初期ゾイドシリーズ。2000年代初頭、さまざまなメディアミックスで最大のブームとなった「機獣新世紀ZOIDS」シリーズ。近年、子どもたちを熱狂させた「ゾイドワイルド」。



そして、40年の時を経て、再びゾイドの物語は動き出す!

「機獣新世紀ZOIDS CORE BOX(ゾイド コア・ボックス)」2024年12月11日発売決定。数量限定8,000セット・完全予約限定、2024年6月30日予約締め切り。全国の書店、WEB書店にて予約受付スタート!

※先着順。限定数8,000セットに達し次第、予約を締め切り。



特設サイト:https://dps.shogakukan.co.jp/zoidscorebox02

【商品紹介】

本作は、ゾイド20周年を記念して、第一次ブームの伝説の書「ゾイドバトルストーリー(全5巻)」や大人気キット「ゾイドマンモス」を完全復刻した超企画「ZOIDS CORE BOX」の第2弾!

完全復刻「ゾイド公式ファンブック」全4巻+新5巻(新規撮影&新規書き下ろし!!)

コロコロコミックだけで展開された平成ゾイドとパイロットたちの激熱バトルストーリー「機獣新世紀ゾイド公式ファンブック(全4巻)」を完全復刻…するのみならず、なんとその後のファンブック未収録エピソードのすべてを回収のうえ、完全新撮影、新規書き下ろしで、誰も知らないバトスト…戦いの結末となる新5巻をセットでお届けする!!当時のゾイド開発者、カメラマン、ライター、スタッフが再結集した魂の新刊を入手せよ!

BOX限定 AZ-02EX ライガーゼロ レイ・グレック仕様【共和国カラー】

ゾイド主人公機と1/72キャラフィギュアがコアボックス限定バトスト仕様で同梱。

ポスター セイスモサウルス パノラマポスター

さらに、特典として月刊コロコロコミック2003年8月号巻頭付録「史上最長ZOIDS セイスモサウルス パノラマポスター」をリデザインした特別ポスター。

シリアルコード付き専用カード ZOIDS Perfect Visual Clips

40周年大ZOIDS博2023(東京)スペシャルアーカイブ全方位映像ほか。

※期間限定の特別映像視聴コード。

【商品情報】

機獣新世紀ZOIDS CORE BOX

定価: 27,500円(税込)発売日: 2024年12月11日発行:小学館

URL: https://dps.shogakukan.co.jp/zoidscorebox02

■「ゾイド」とは

「ゾイド」シリーズは、タカラトミーが1983年から玩具発のオリジナルIPとして展開する大型コンテンツ。恐⻯や動物をモチーフとした “金属生命体” で、「ゾイド(ZOIDS)」というネーミングは “Zoic(動物の・生物の)” と “Android(人造人間)” という二つの言葉に由来する。その 玩具であるリアルムービングキット(組立式駆動玩具)は、電動モーターもしくはゼンマイが付属し、組み立て完了後にまるで本物の生命体のように動き出すことが特徴。また「ゾイド」は、2023 年に40周年を迎えている。



公式サイト: https://www.takaratomy.co.jp/products/zoids/



