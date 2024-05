強烈なボディラインで知られる韓国女性歌手が魅惑的な姿を公開した。

【写真】え、見える…?Jessiのキケンな自撮り写真

歌手のJessiは最近、自身のインスタグラムに「Home is where the heart is」という文と、複数の写真を投稿した。

公開された写真には、小さめのタンクトップを着用し、ベッドに寝そべるJessiの姿が収められている。彼女は過去、豊胸を自ら公表したことがあるだけに、圧巻の体つきだ。

なおJessiは2024年初頭、元2PMのメンバーだったパク・ジェボムとの不仲によって所属事務所との専属契約が破棄されたという疑惑が浮上したが、「あり得ない話」と釈明した。