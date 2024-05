ILLIT、SEVENTEENから「涙の女王」OSTまで…2024年4月のCIRCLEチャートランキング発表

CIRCLEチャートが、4月の月間チャートを発表した。CIRCLEチャートを運営する社団法人 韓国音楽コンテンツ協会は「2024年4月の月間チャートでは、ILLIT、CRUSH、SEVENTEENなどが活躍した」と発表した。ILLITは、3月25日にリリースしたデビュー曲「Magnetic」がグローバルK-POPチャート、デジタルチャート(CIRCLE指数108,672,660ポイント)、ストリーミングチャートで1位を獲得した。この曲は現在6週連続でグローバルK-POPチャート1位をキープしている。

◆2024年4月 グローバルKPOPチャート

1位:ILLIT「Magnetic」

2位:BABYMONSTER「SHEESH」

3位:LE SSERAFIM「Smart」

4位:BTS ジョングク「Standing Next to You」

5位:(G)I-DLE「Fate」

6位:LE SSERAFIM「EASY」

7位:BTSのV「FRI(END)S」

8位:KISS OF LIFE「Midas Touch」

9位:TOMORROW X TOGETHER「Deja Vu」

10位:LE SSERAFIM「Perfect Night」

CRUSHは「ごめん、憎い、愛してる」がBGMチャート、Vカラーリングチャートなど4つのチャートで1位に輝いた。この曲はドラマ「涙の女王」のOST(劇中歌)で、彼の温かい歌声が深い余韻を与える楽曲だ。SEVENTEENは、ベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」が2,763,981枚を売り上げてアルバムチャート1位に。この作品は、彼らの過去・現在・未来を詰め込んだベストアルバムだ。ダウンロードチャートではイ・チャンウォンの「空旅行」が1位を獲得。彼の2ndミニアルバムのタイトル曲であるこの作品は、実際に老夫婦のドキュメンタリーを見て作詞作曲した楽曲だ。K-POPのグローバルな人気を直観的に確認することができるソーシャルチャート2.0では、FIFTY FIFTYが1位に輝いた。MyCelebsの魅力キーワードは「ダンスを披露する」「突風を巻き起こす」「上昇中の」などだった。4月のソーシャルチャートで最も大きく上昇したアーティストは、イ・ヒョリだった。同時に発表された18週目(4月28日〜5月4日)のCIRCLEチャートでは、ILLITの「Magnetic」がグローバルK-POPチャートで1位を手にした。SEVENTEENの「17 IS RIGHT HERE」がアルバムチャート1位、同アルバムのタイトル曲「MAESTRO」がデジタルチャート、ダウンロードチャートで1位に輝いた。一方、CIRCLE認証アルバム部門では、NCT DREAMの「DREAM()SCAPE」が2ミリオン認定、NCT WISHの「WISH」、THE BOYZの「[PHANTASY] Pt.3 Love Letter」、ILLITの「SUPER REAL ME」、BTSのJ-HOPEの「HOPE ON THE STREET VOL.1」が1プラチナム認定を受けた。ストリーミング部門では、キョンソの「夜空の星を(2020)」が2プラチナム認定、Red Velvetの「Feel My Rhythm」、IVEの「Kitsch」、パク・ジェジョンの「別れようと言います」が1プラチナム認定を受けた。

◆2024年4月 デジタルチャート

◆2024年4月 アルバムチャート

◆2024年4月 ダウンロードチャート

1位:ILLIT「Magnetic」2位:(G)I-DLE「Fate」3位:TWS「plot twist(初めての出会いは計画通りにいかない)」4位:BIBI「栗羊羹」5位:IU「Love wins all」6位:LE SSERAFIM「EASY」7位:BTOB チャンソプ「天上蓮」8位:DAY6「Time of Our Life」9位:DAY6「You Were Beautiful」10位:少女時代 テヨン「To. X」1位:SEVENTEEN「17 IS RIGHT HERE」2位:TOMORROW X TOGETHER「minisode 3: TOMORROW」3位:IVE「IVE SWITCH」4位:キム・ホジュン「A LIFE(世界)」5位:イ・チャンウォン「bright;燦」6位:BOYNEXTDOOR「HOW?」7位:(G)I-DLE ウギ「YUQ1」8位:NCT DREAM「DREAM()SCAPE」9位:BABYMONSTER「BABYMONS7ER」(Nemo)10位:NCT ドヨン「YOUTH」1位:イ・チャンウォン「空旅行」2位:NCT ドヨン「Little Light」3位:SEVENTEEN「MAESTRO」4位:ILLIT「Magnetic」5位:キム・ホジュン「あなた…離れても」6位:TOMORROW X TOGETHER「Deja Vu」7位:キム・ホジュン「Time Flies」8位:キム・ホジュン「結局はあなたです」9位:QWER「T.B.H」10位:(G)I-DLE「Fate」