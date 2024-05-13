ILLIT、SEVENTEENから「涙の女王」OSTまで…2024年4月のCIRCLEチャートランキング発表
CIRCLEチャートが、4月の月間チャートを発表した。
CIRCLEチャートを運営する社団法人 韓国音楽コンテンツ協会は「2024年4月の月間チャートでは、ILLIT、CRUSH、SEVENTEENなどが活躍した」と発表した。
ILLITは、3月25日にリリースしたデビュー曲「Magnetic」がグローバルK-POPチャート、デジタルチャート（CIRCLE指数108,672,660ポイント）、ストリーミングチャートで1位を獲得した。この曲は現在6週連続でグローバルK-POPチャート1位をキープしている。
CRUSHは「ごめん、憎い、愛してる」がBGMチャート、Vカラーリングチャートなど4つのチャートで1位に輝いた。この曲はドラマ「涙の女王」のOST（劇中歌）で、彼の温かい歌声が深い余韻を与える楽曲だ。
SEVENTEENは、ベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」が2,763,981枚を売り上げてアルバムチャート1位に。この作品は、彼らの過去・現在・未来を詰め込んだベストアルバムだ。
ダウンロードチャートではイ・チャンウォンの「空旅行」が1位を獲得。彼の2ndミニアルバムのタイトル曲であるこの作品は、実際に老夫婦のドキュメンタリーを見て作詞作曲した楽曲だ。
K-POPのグローバルな人気を直観的に確認することができるソーシャルチャート2.0では、FIFTY FIFTYが1位に輝いた。MyCelebsの魅力キーワードは「ダンスを披露する」「突風を巻き起こす」「上昇中の」などだった。4月のソーシャルチャートで最も大きく上昇したアーティストは、イ・ヒョリだった。
同時に発表された18週目（4月28日〜5月4日）のCIRCLEチャートでは、ILLITの「Magnetic」がグローバルK-POPチャートで1位を手にした。SEVENTEENの「17 IS RIGHT HERE」がアルバムチャート1位、同アルバムのタイトル曲「MAESTRO」がデジタルチャート、ダウンロードチャートで1位に輝いた。
一方、CIRCLE認証アルバム部門では、NCT DREAMの「DREAM（）SCAPE」が2ミリオン認定、NCT WISHの「WISH」、THE BOYZの「[PHANTASY] Pt.3 Love Letter」、ILLITの「SUPER REAL ME」、BTSのJ-HOPEの「HOPE ON THE STREET VOL.1」が1プラチナム認定を受けた。
ストリーミング部門では、キョンソの「夜空の星を（2020）」が2プラチナム認定、Red Velvetの「Feel My Rhythm」、IVEの「Kitsch」、パク・ジェジョンの「別れようと言います」が1プラチナム認定を受けた。
※Kstyle公式YouTubeでは、1位〜30位までを再生リストにして公開中！
2位：(G)I-DLE「Fate」
3位：TWS「plot twist（初めての出会いは計画通りにいかない）」
4位：BIBI「栗羊羹」
5位：IU「Love wins all」
6位：LE SSERAFIM「EASY」
7位：BTOB チャンソプ「天上蓮」
8位：DAY6「Time of Our Life」
9位：DAY6「You Were Beautiful」
10位：少女時代 テヨン「To. X」
2位：TOMORROW X TOGETHER「minisode 3: TOMORROW」
3位：IVE「IVE SWITCH」
4位：キム・ホジュン「A LIFE（世界）」
5位：イ・チャンウォン「bright;燦」
6位：BOYNEXTDOOR「HOW？」
7位：(G)I-DLE ウギ「YUQ1」
8位：NCT DREAM「DREAM（）SCAPE」
9位：BABYMONSTER「BABYMONS7ER」（Nemo）
10位：NCT ドヨン「YOUTH」
2位：NCT ドヨン「Little Light」
3位：SEVENTEEN「MAESTRO」
4位：ILLIT「Magnetic」
5位：キム・ホジュン「あなた…離れても」
6位：TOMORROW X TOGETHER「Deja Vu」
7位：キム・ホジュン「Time Flies」
8位：キム・ホジュン「結局はあなたです」
9位：QWER「T.B.H」
10位：(G)I-DLE「Fate」
CIRCLEチャートを運営する社団法人 韓国音楽コンテンツ協会は「2024年4月の月間チャートでは、ILLIT、CRUSH、SEVENTEENなどが活躍した」と発表した。
ILLITは、3月25日にリリースしたデビュー曲「Magnetic」がグローバルK-POPチャート、デジタルチャート（CIRCLE指数108,672,660ポイント）、ストリーミングチャートで1位を獲得した。この曲は現在6週連続でグローバルK-POPチャート1位をキープしている。
SEVENTEENは、ベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」が2,763,981枚を売り上げてアルバムチャート1位に。この作品は、彼らの過去・現在・未来を詰め込んだベストアルバムだ。
ダウンロードチャートではイ・チャンウォンの「空旅行」が1位を獲得。彼の2ndミニアルバムのタイトル曲であるこの作品は、実際に老夫婦のドキュメンタリーを見て作詞作曲した楽曲だ。
K-POPのグローバルな人気を直観的に確認することができるソーシャルチャート2.0では、FIFTY FIFTYが1位に輝いた。MyCelebsの魅力キーワードは「ダンスを披露する」「突風を巻き起こす」「上昇中の」などだった。4月のソーシャルチャートで最も大きく上昇したアーティストは、イ・ヒョリだった。
同時に発表された18週目（4月28日〜5月4日）のCIRCLEチャートでは、ILLITの「Magnetic」がグローバルK-POPチャートで1位を手にした。SEVENTEENの「17 IS RIGHT HERE」がアルバムチャート1位、同アルバムのタイトル曲「MAESTRO」がデジタルチャート、ダウンロードチャートで1位に輝いた。
一方、CIRCLE認証アルバム部門では、NCT DREAMの「DREAM（）SCAPE」が2ミリオン認定、NCT WISHの「WISH」、THE BOYZの「[PHANTASY] Pt.3 Love Letter」、ILLITの「SUPER REAL ME」、BTSのJ-HOPEの「HOPE ON THE STREET VOL.1」が1プラチナム認定を受けた。
ストリーミング部門では、キョンソの「夜空の星を（2020）」が2プラチナム認定、Red Velvetの「Feel My Rhythm」、IVEの「Kitsch」、パク・ジェジョンの「別れようと言います」が1プラチナム認定を受けた。
◆2024年4月 グローバルKPOPチャート
1位：ILLIT「Magnetic」
2位：BABYMONSTER「SHEESH」
3位：LE SSERAFIM「Smart」
4位：BTS ジョングク「Standing Next to You」
5位：(G)I-DLE「Fate」
6位：LE SSERAFIM「EASY」
7位：BTSのV「FRI（END）S」
8位：KISS OF LIFE「Midas Touch」
9位：TOMORROW X TOGETHER「Deja Vu」
10位：LE SSERAFIM「Perfect Night」
※Kstyle公式YouTubeでは、1位〜30位までを再生リストにして公開中！
再生リストURL：http://ck.rd.livedoor.com/ck/IMguTSCW7RGR774VeRN7DQ/
◆2024年4月 デジタルチャート1位：ILLIT「Magnetic」
2位：(G)I-DLE「Fate」
3位：TWS「plot twist（初めての出会いは計画通りにいかない）」
4位：BIBI「栗羊羹」
5位：IU「Love wins all」
6位：LE SSERAFIM「EASY」
7位：BTOB チャンソプ「天上蓮」
8位：DAY6「Time of Our Life」
9位：DAY6「You Were Beautiful」
10位：少女時代 テヨン「To. X」
◆2024年4月 アルバムチャート1位：SEVENTEEN「17 IS RIGHT HERE」
2位：TOMORROW X TOGETHER「minisode 3: TOMORROW」
3位：IVE「IVE SWITCH」
4位：キム・ホジュン「A LIFE（世界）」
5位：イ・チャンウォン「bright;燦」
6位：BOYNEXTDOOR「HOW？」
7位：(G)I-DLE ウギ「YUQ1」
8位：NCT DREAM「DREAM（）SCAPE」
9位：BABYMONSTER「BABYMONS7ER」（Nemo）
10位：NCT ドヨン「YOUTH」
◆2024年4月 ダウンロードチャート1位：イ・チャンウォン「空旅行」
2位：NCT ドヨン「Little Light」
3位：SEVENTEEN「MAESTRO」
4位：ILLIT「Magnetic」
5位：キム・ホジュン「あなた…離れても」
6位：TOMORROW X TOGETHER「Deja Vu」
7位：キム・ホジュン「Time Flies」
8位：キム・ホジュン「結局はあなたです」
9位：QWER「T.B.H」
10位：(G)I-DLE「Fate」