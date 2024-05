ここでしか出会えない！ カレーとワインのマリアージュを楽しめる新店がオープン（東京・北参道）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は北参道駅近くにオープンした、ワインとカレーのマリアージュが堪らないお店。

Mine(東京・北参道)

Mineカレー マッシュルーム 出典:yam3さん

2024年3月、北参道駅から徒歩2分ほどの場所に、ワインに寄り添うカレーワインバー「Mine」がオープンしました。店名には、Mを逆にするとWineになるという遊び心と、お客様それぞれの「Mine」になるようにという思いが込められています。同店では、銀座のフレンチレストランでソムリエとして働いた店主による、優しく奥深いカレーを楽しめます。

店内 写真:お店から

白を基調としたモダンで温かみのある店内には、カウンターとテーブル全16席があります。内装は一人でもふらりと入りやすい空間づくりを大切にしたそう。ギャラリーウォールの中のひとつには、「感謝、豊かな愛情」という花言葉を持つダリアが飾られています。

Mineカレー 牛赤ワイン煮込み 出典:ぶたくしさん

ランチタイムは「ワーカーズカレー」1,000円、「サラダランチ」1,200円、「ハンバーグプレート」1,600円、日替わりの「Mineカレー」1,800円を提供します。「Mineカレー」は、3種のきのこを使い、きのこの香りと味わいを堪能できる「マッシュルーム」、海老の旨みが凝縮した「赤海老のビスク」、じっくり煮込んだやわらかい牛肉がたまらない「牛赤ワイン煮込み」の3種類です。「Mineカレー」に合わせたグラスワインも400円で提供されているので、是非一緒に楽しんでみてください。

ウフマヨ 600円 出典:yam3さん

ディナータイムにはワインに合うアラカルトも豊富に用意。トロトロの半熟卵とオリジナルソースの相性が抜群の「ウフマヨ」660円や、「牡蠣とマッシュルームのアヒージョ」1,320円、「自家製レバーパテ」990円などがあります。高崎のタイ料理店「Laithai」から仕入れているピリッと辛めの「ライタイパテドカンパーニュ」1,650円もハーブとスパイスが利いていて癖になるおいしさ。

Mineカレー 赤海老のビスク 出典:ムラージャさん

ディナーのカレーは定番の「マッシュルーム」1,650円と月替わりのカレーを用意。スタイリッシュなお皿に盛られたカレーは、フレンチの一皿のように美しく、食べる前から期待が膨らみます。スパイスがふんわりと香る優しく上品なカレーは、まさにワインに寄り添うカレー。同店のスタッフは皆ソムリエ資格を持っているので、好みを伝えてペアリングを楽しんでみてください。ワインはなんと100種類以上を取り揃えているそう。お気に入りのワインが見つかったら、購入して持ち帰ることもできます。

「こんなお店が欲しかった」と高評価を得ているカレーとワインのお店。ここでしか出会えないカレーとワインのマリアージュを堪能しに、足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

自家製レバーパテ 出典:けんたろう1101さん

『Mineさんはランチ帯はカレーメインで営業されている模様。

カレーの種類も豊富なラインナップで

野菜&魚&肉から選ぶことができ、がっつり食べたい学生からヘルシー思考の方までカレーを堪能できるのがおすすめポイント。訪問時はディナー帯に伺ったのですが、

ディナーもカレー提供あり!!良かった

デザイン性のあるお皿に美しく盛り付けされたカレーは

足繁く通う価値ありです!

スパイスがガツンと来るよりかはふんわり香るって感じ!

食材も新鮮で食べやすいように工夫されていてそこもまたGOODでした!!

肉、魚、野菜のカレーどれにするか次来た時迷いそう!笑

今回はスパークリングワインや白ワイン、ビールなど

居心地が良いので飲みすぎちゃいました!

おつまみでチーズの盛り合わせ、アヒージョ頼んでみたけどこれまた絶品。

日によって仕入れてるものも違うとおもうので、

その時のベストのチーズを提案してくれそう!

しょっぱいやつがめちゃ良かった!

全体的にスタッフの方がお料理提供時丁寧に説明してくださるので、

産地や製法など知れてそこもまた良いサービスだと感じました!!

またおしゃれなおつまみメニューなどもあったので

近いうちに飲みに行きます』(けんたろう1101さん)

「黒胡麻のパンナコッタ」770円 出典:ムラージャさん

『ウフマヨはスパイスを効かせているようで、少しカレーっぽい味がしました。

卵もトロトロの半熟状態で良い感じです。単体で食べても良いですが、カレーやハンバーグの付け合わせにすると良い味変になってくれそうです。



mineカレーはマッシュルームも月替わりの赤海老のビスクもどちらも美味しかったです。ただ、辛いカレーを想像して食べると、辛くないのでびっくりするかもしれません。でもしっかりカレーの味がする、なんとも不思議な体験でした。



赤海老のビスクカレーは海老の旨味がすごく感じられ、マッシュルームとはまた違った仕上がりになっていて美味しかったです。

こちらのソースはマッシュルームとは違い、スープに近い感じでした。

こちらと合わせて頂いたワインはミネラルを多く含んでた物を使用しているとのことで、それが海老とよく合うのだそうです。

ワイン自体も柑橘系を思わせる香りと少しの酸味と甘味が感じられ、とても飲みやすかったです。



黒胡麻のパンナコッタはめちゃくちゃ美味しい!黒胡麻がすごく使われているので、口に近付けると胡麻の香りが鼻に抜けていきます。

甘味の後に胡麻の風味が感じられ、口に甘味が残り過ぎることもないです。

途中でキャラメルをかけて頂くと、ほろ苦さがプラスされてこちらもとても美味しいです。



店員さんの接客もとても丁寧で気さくに話してくださるので、とても居心地が良かったです。月替わりでカレーが変わるので、頑張って毎月通いたいなーと思います』(ムラージャさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆Mine住所 : 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-10-5 Asway Sendagaya B1FTEL : 03-4400-0156

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。

文:佐藤明日香

