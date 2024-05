ZEROBASEONE、タイトル曲「Feel the POP」MV公開…不安や悩みを吹き飛ばすカウボーイに変身

ZEROBASEONEが、爽やかな夏の楽曲で帰ってきた。本日(13日)午後6時、ZEROBASEONEは各音楽配信サイトを通じて3rdミニアルバム「You had me at HELLO」を発売。タイトル曲「Feel the POP」のミュージックビデオも公開された。今作は、2ndミニアルバム「MELTING POINT」の発売以来、6ヶ月ぶりにリリースするアルバムだ。ニュータイトル曲「Feel the POP」は、D&B、UK garage、Jersey clubなど様々なリズムがミックスされたポップジャンルの楽曲だ。ZEROBASEONEの音楽的な挑戦を見せる曲で、若者であれば誰でも直面する迷い、不安、悩みなどを吹き飛ばせるよう、最高の時間をプレゼントするという意志が込められている。

「Feel the POP」のミュージックビデオでは、9人のメンバーがカウボーイに変身。砂漠の砂が敷かれた道路の上で馬に乗り、前を向かって進んでいく。すべてのネガティブな感情をポップポップ(POP POP)と弾き飛ばし、リスナーに爽快感を与える。特にニューアルバム「You had me at HELLO」には、愛が与える幸せに胸いっぱいになった若者の物語が込められている。これまで発表した2枚のミニアルバムから続いてきた青春3部作を完成させるアルバムだ。