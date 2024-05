【機獣新世紀ZOIDS CORE BOX】12月11日 発売予定価格:27,500円

小学館は、「機獣新世紀ZOIDS CORE BOX」を8,000セット限定で12月11日に発売する。本日5月13日より予約受付を開始しており、期間は6月30日まで。価格は27,500円。

本書籍では、「ゾイド」シリーズ20周年を記念したもので「機獣新世紀ゾイド公式ファンブック」全4巻を完全復刻。さらに、ファンブック未収録のエピソードを全て回収し、完全新撮影・新規書き下ろしで戦いの結末を描く新5巻をセットにしたBOXとなっている。

また、本BOX限定の「AZ-02EX ライガーゼロ レイ・グレック仕様【共和国カラー】」を同梱するほか、月間コロコロコミック2003年8月号の巻頭に収録された「史上最長ZOIDS セイスモサウルス パノラマポスター」をリデザインした特別ポスター、イベント「40周年大ZOIDS博2023」のスペシャルアーカイブ全方位映像などを視聴可能な「シリアルコード付き専用カード」も付属している。

(C) Shogakukan Inc. 2024 All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.

(C) TOMY/ZW製作委員会・MBS

(C) TOMY/ZW製作委員会・テレビ東京

(C) TOMY (C) ShoPro

ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd.and used under license.