ガスト・バーミヤン・ジョナサン「鬼滅の刃」コラボキャンペーン

開催期間:2024年5月23日(木)〜7月3日(水)

※販売期間は予定。なくなり次第終了となります

開催店舗:全国のガスト・バーミヤン・ジョナサン店舗

※店内飲食限定。テイクアウト・宅配は、対象外となります

すかいらーくレストランツが運営する「ガスト」「バーミヤン」「ジョナサン」にて「鬼滅の刃」コラボキャンペーンを開催。

期間中、それぞれの店舗で異なるキャラクターとコラボしたメニューが提供されます。

さらに対象メニューを注文された方に、限定・描き下ろし柄のオリジナルクリアファイルをプレゼント。

ほかにもお子さまメニュー「ラッキーセット」についてくるカプセルトイに「鬼滅の刃」グッズが登場します☆

対象メニューの注文で「オリジナルクリアファイル」をプレゼント

スケジュール:

第1弾:2024年5月23日(木)〜なくなり次第終了プレゼント品::全5種のクリアファイル(A4サイズ)配布枚数:総勢48万枚第2弾:2024年6月13日(木)〜なくなり次第終了プレゼント品:全4種の三つ折りクリアファイル(A5サイズ)配布枚数:総数59.8万枚

対象メニュー:

ガスト:・炭治郎のヒノカミ神楽 オニ・チーズINハンバーグ(コラボメニュー)・禰豆子の竹筒ロールケーキとミニ金平糖あんみつプレート(コラボメニュー)・ねばとろサラダうどん(既存メニュー)・山盛りポテトフライ(既存メニュー)ほかバーミヤン:・善逸の楊枝甘露(ヨンジーガムロ)〜ごろごろ果実のマンゴーデザート〜(コラボメニュー)・伊之助の猪突猛進肉まん(コラボメニュー)・味玉バーミヤンラーメン(既存メニュー)・台湾大からあげチャーハン(既存メニュー)ほかジョナサン:・蜜璃の恋するハイカラデザートプレート(コラボメニュー)・タンドリーチキン&メキシカンピラフ(既存メニュー)ほか

「鬼滅の刃」コラボキャンペーン期間中、対象メニューを注文された方に限定・描き下ろし柄のオリジナルクリアファイルをプレゼント。

第1弾:全5種のクリアファイル

5月23日からの第1弾では、オモテ・ウラ面で異なるキャラクターを使用したA4サイズのクリアファイル全5種からいずれか1枚、

第2弾:全4種の三つ折りクリアファイル

6月13日からの第2弾では、A5サイズの三つ折りクリアファイル全4種からいずれか1枚がプレゼントされます☆

※クリアファイルの種類は選べません

※クリアファイル付きメニューはキャンペーン限定価格につき、通常価格と異なります

ガスト「竈門炭治郎・竈門禰豆子」コラボメニュー

人気のチーズインハンバーグをはじめ、季節のおすすめメニューなどが提供される「ガスト」

ガストには、主人公「竈門炭治郎」と、妹「竈門禰豆子」とコラボしたメニューがラインナップされます。

炭治郎のヒノカミ神楽 オニ・チーズINハンバーグ

価格:1,100円(税込)

定番人気の「チーズインハンバーグ」を使用した「炭治郎のヒノカミ神楽 オニ・チーズINハンバーグ」

「竈門炭治郎」が使用する日輪刀をイメージしたピックが付いています。

禰豆子の竹筒ロールケーキとミニ金平糖あんみつプレート

価格:900円(税込)

「竈門禰豆子」が口にくわえている”竹筒”をイメージしたロールケーキとあんみつをのせたデザートプレート。

あんみつにはカットしたフルーツとミニ金平糖が使用されています。

「鬼滅の刃」のオリジナルクリアファイルがもらえる対象メニューとして、ヘルシーな「ねばとろサラダうどん」(価格:950円(税込))と、

シェアして味わえる「山盛りポテトフライ」(価格:550円(税込))も用意されています。

バーミヤン×「我妻善逸・嘴平伊之助」コラボメニュー

本格中華がお手頃価格で楽しめる中華料理のファミリーレストラン「バーミヤン」

バーミヤンには「我妻善逸」と「嘴平伊之助」のコラボメニューが登場します。

善逸の楊枝甘露(ヨンジーガムロ)〜ごろごろ果実のマンゴーデザート〜

価格:549円(税込)

マンゴーのごろっとした果実感が堪能できる「善逸の楊枝甘露(ヨンジーガムロ)〜ごろごろ果実のマンゴーデザート〜」

バーミヤンのメニューを両手に持つ「我妻善逸」のピックが付いてきます。

伊之助の猪突猛進肉まん

499円(税込549円)

「竈門炭治郎」と同期の鬼殺隊士「嘴平伊之助」のお顔型肉まんが登場!

常に猪の頭を被っている「嘴平伊之助」を表現したメニューです。

上記メニューのほか、自家製四層麺を使った「味玉バーミヤンラーメン」(価格:819円(税込))や、

「台湾大からあげチャーハン」(価格:929円(税込))などがクリアファイルプレゼントの対象メニューとなります。

ジョナサン×「甘露寺蜜璃」コラボメニュー

季節限定の特別なメニューから、ランチメニュー、パスタ、サラダ、デザートなどを取り揃える「ジョナサン」

ジョナサンのコラボメニューとして登場するのは、鬼殺隊の主軸となる”柱”のひとりである、恋柱の「甘露寺蜜璃」です。

蜜璃の恋するハイカラデザートプレート

価格:989円(税込)

恋柱の「甘露寺蜜璃」をイメージした和スイーツ。

パンケーキの上にお団子やアイス、あずきをのせたフォトジェニックな一品です。

クリアファイルの対象メニューとなるのは、特製スパイスのチキン&ピリ辛のピラフが味わえる「タンドリーチキン&メキシカンピラフ」(価格:1,259円(税込))などです。

豪華プレゼントキャンペーン

応募期間:2024年5月23日(木)〜7月3日(水)

賞品:

A賞 ダイカットクッション当選人数:10名B賞 プレート3枚セット当選人数:30名C賞 フェイスタオル当選人数:50名D賞 サーモボトル当選人数:200名E賞 キャンパスポーチ当選人数:250名

抽選で合計540名に当たる、豪華プレゼントキャンペーンも実施。

期間中に対象店舗の税込み1,000円以上のお食事レシート画像を専用サイトより応募された方の中から抽選で当たります。

小学生以下限定「ラッキーセット」のカプセルトイも“鬼滅の刃”がジャック

実施ブランド:すかいらーく6ブランド全店(ガスト、バーミヤン、しゃぶ葉、ジョナサン、夢庵、ステーキガスト)

対象期間:2024年5月23日(木)〜7月17日(水)

※なくなり次第終了

「おもちゃ付き」アイコンがついているメニューを注文することでガチャコインがもらえる「ラッキーセット」

ガチャコインを使って遊ぶカプセルトイに「鬼滅の刃」グッズが登場します!

※カプセルトイは現金200円(税込)でも購入できます

「鬼滅の刃」のオリジナルグッズ付きコラボメニューの販売などが実施される、期間限定のキャンペーン。

ガスト・バーミヤン・ジョナサンにて2024年5月23日より開催される「鬼滅の刃」コラボキャンペーンの紹介でした☆

©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

※禰豆子の「禰」は「ネ+爾」が正しい表記となります

※画像はすべてイメージです

