BTS、映画3作品が6月7日より全国劇場にてリバイバル上映決定！メインビジュアル解禁

BTS(防弾少年団)の飛躍、そして世界で栄光を掴むまでを描いた映画3作品のリバイバル上映が決定した。「BTS RETROSPECTIVE in Cinema 2024」と銘打たれた本上映は、華やかなステージの模様から、ビハインドストーリーまで、BTSの軌跡を辿る事ができる作品となっており、BTSの日本デビュー記念月である2024年6月7日より3作品が連続公開される。

今回公開される作品は、2018年にソウルを皮切りにヨーロッパで開催されたツアー「BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF'」をフランス・パリでメンバーが振り返る「BRING THE SOUL : THE MOVIE」(2024年6月7日(金)〜公開)、BTSのワールドスタジアムツアー「LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF」に密着した音楽ドキュメンタリー作品「BREAK THE SILENCE: THE MOVIE」(2024年6月14日(金)〜公開)、2022年10月に開催され、全世界が熱狂したコンサート「BTS<Yet To Come> in BUSAN」のすべての瞬間を記録した「BTS: Yet to Come in Cinemas」(2024年6月21日(金)〜公開)の3本だ。リバイバル上映に先立って「BTS RETROSPECTIVE in Cinema 2024」のポスターが公開された。ポスターは今回公開される3作品のメインビジュアルと、それらをまとめるタイトルがあしらわれており、日本デビュー記念月に彼らの軌跡を連続上映にて楽しむことができる本上映への期待が膨らむようなデザインとなっている。メンバーがどのような軌跡を辿り、世界を魅了するスターへと駆け上がっていったのか。その裏で彼らはどのような想いを抱き、ステージそしてファンへ向き合っているのか。日本デビュー10周年を迎える彼らのこれまでの歩みが、2024年6月、全国の映画館で再び蘇る。上映劇場は5月17日(金)より公式ホームページにて解禁される予定だ。

■作品概要

「BTS RETROSPECTIVE in Cinema 2024」

2024年6月7日(金)〜全国の映画館にてBTSの軌跡を辿る映画3作品連続上映!



【上映スケジュール】

・6月7日(金)より「BRING THE SOUL: THE MOVIE」



・6月14日(金)より「BREAK THE SILENCE: THE MOVIE」



・6月21日(金)より「BTS: Yet To Come in Cinemas」

※各作品の上映日程は劇場によって異なります。詳細は後日、公式ホームページをご確認ください。



【上映作品概要】

「BRING THE SOUL : THE MOVIE」

2018年、ソウルを皮切りにヨーロッパで開催された「BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF'」終了後、メンバーたちはフランス・パリでささやかな打ち上げパーティーを行う。リラックスした場の中で振り替えられる、ツアーの想い出とお互い、そしてグループへの想い。ステージの様子から、その裏側となる彼らの素顔や想いなどを描く。



監督:パク・ジュンス/制作年:2019年/出演:BTS/上演時間:104分



「BREAK THE SILENCE: THE MOVIE」

BTSのワールドスタジアムツアー「LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF」に密着した音楽ドキュメンタリー作品。韓国の男性7人組グローバルアーティスト、BTS。そんな彼らが、韓国アーティストとして初のロンドン・ウェンブリースタジアムでの単独公演を始め、ロサンゼルス、シカゴ、ニューヨーク、サンパウロ、パリ、大阪、静岡、リヤドでの開催を経てソウルまでの全10都市を巡る大遠征の合間、ステージ上では華麗なアーティストとしてファン達と出会ったBTSのメンバー達が、公演を終えた舞台裏で、今まで一度も語ることのなかった秘めた想いを語る姿が描かれる。



監督:パク・ジュンス/制作年:2020年/出演:BTS/上映時間:約89分



「BTS: Yet to Come in Cinemas」

2022年10月に開催し、全世界が熱狂したコンサート「BTS<Yet To Come> in BUSAN」のすべての瞬間を記録した映画。さらに生中継では使用しなかったシネマティック専用カメラ14台を総動員し、超近接ショット、フルショットをはじめとする多彩なアングルで撮影されたBTSメンバーの映像を迫力ある劇場のスクリーンにて体感できる。



監督:オ・ユンドン/制作年:2023年/出演:BTS/上映時間:約102分



【チケット】

<当日券>

「BRING THE SOUL: THE MOVIE」

2,000円均一(税込)



「BREAK THE SILENCE: THE MOVIE」

2,000円均一(税込)



「BTS: Yet to Come in Cinemas」

2,400円均一(税込)



※各種割引・サービス料金適用外、招待券等使用不可。

※購入方法は劇場により異なりますので劇場公式サイトをご確認ください。

※「BTS: Yet To Come in Cinemas」に関して4DX、ScreenX、ULTRA 4DX上映をご鑑賞の際には、別途追加料金がかかります。追加料金のお支払い方法につきましては、座席予約時の案内に沿ってお手続きください。



配給:エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.



■関連リンク

「BTS RETROSPECTIVE in Cinema 2024」公式サイト