Êõ¼òÂ¤¡¢¡È¥¿¥«¥é¡Ö¾ÆÃñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¡ã´ä²¼¤Î¿·À¸Õª³ä¤ê¡ä¡É¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
Êõ¼òÂ¤¤Ï¡¢¡È¥¿¥«¥é¡Ö¾ÆÃñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¡ã´ä²¼¤Î¿·À¸Õª³ä¤ê¡ä¡É¤ò¡¢6·î4Æü¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¥¿¥«¥é¡Ö¾ÆÃñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¡ÊÃñ¥Ï¥¤¡Ë¤Î¸ì¸»¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¾¼ÏÂ20Ç¯Âå¸åÈ¾¤ÎÅìµþ²¼Ä®¤ÎÂç½°¼ò¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸µÁÄ¡È¾ÆÃñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡É¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÄÉµá¤·¤¿¿É¸ý¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤È¤Î¤³¤È¡£Êõ¾ÆÃñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°û¤ß¤´¤¿¤¨¤È¡¢¥¥ìÌ£ÁÖ²÷¤Ç¿É¸ý¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¥×¥ê¥óÂÎ¥¼¥í¡Ê100mlÅö¤¿¤ê¥×¥ê¥óÂÎ0.5ÓÌ¤Ëþ¤ò¥×¥ê¥óÂÎ¥¼¥í¤ÈÉ½¼¨¡Ë¡¦´ÅÌ£ÎÁ¥¼¥í¡Ê¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤È¤·¤Æ¤Î´ÅÌ£ÎÁ¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤â¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡ã´ä²¼¤Î¿·À¸Õª³ä¤ê¡ä¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤È´ä²¼¿©ÉÊ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö´ä²¼¤Î¿·À¸Õª¡×¤ÏÂç½°¼ò¾ì¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¾ÆÃñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¤È¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¤â¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢ºòÇ¯¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æº£Ç¯¤âÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡Ö´ä²¼¤Î¿·À¸Õª¡×¤é¤·¤¤¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´ä²¼¤Î¿·À¸Õª¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤Ç¡ÖÏÂ¼ò¡×¤Î¿·¤¿¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤È²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢Ë¤«¤Ç¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï166±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï6·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë
Êõ¼òÂ¤¡áhttps://www.takarashuzo.co.jp/