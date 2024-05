『フジロック ′24』出演者名入りTシャツ初の事前販売開始！　電気グルーヴ、THE BAWDIES、HEY-SMITHら出演アーティストによるコラボデザインTシャツなど新グッズも

7月26日(金)、27日(土)、28日(日)に新潟県湯沢町 苗場スキー場で開催される『FUJI ROCK FESTIVAL’24』(以下、フジロック)。今年で苗場での開催が25周年を迎えることを記念して、出演者の名前入りTシャツ「FUJI ROCK '24 CELEBRATING 25 YEARS in NAEBA Tシャツ」が初めて事前販売に登場する。さらに、電気グルーヴ、MAN WITH A MISSION、THE BAWDIES、HEY-SMITH、クリープハイプ、マカロニえんぴつという今年『フジロック』に出演する6アーティストとのコラボデザインTシャツなど、新作グッズが5月10日より「フジロック’24公式受注専用サイト」で受付開始となった。(※MAN WITH A MISSIONコラボTシャツは5月13日時点で完売)

電気グルーヴ x FUJI ROCK '24 Tシャツ \4,000(税込)

THE BAWDIES x FUJI ROCK '24 Tシャツ \4,000(税込)

HEY-SMITH x FUJI ROCK '24 Tシャツ \4,400(税込)

FUJI ROCK '24 CELEBRATING 25 YEARS in NAEBA Tシャツ \4,000(税込)

「FUJI ROCK '24 CELEBRATING 25 YEARS in NAEBA Tシャツ」は、第4弾ラインナップまでが出演日別でプリントされたアーリー・ラインナップTシャツで、『フジロック』のキービジュアルなどを手掛けているグラフィックデザイナー、Asuka Watanabeがデザインしている。

FUJI ROCK '24 オリジナルトレー \2,000 (tax in)

FUJI ROCK '24 カップホルダー \1,500 (tax in)

また、今回の受注販売では、Tシャツやタオルなどの定番アイテムに加えて、昨年の大ヒット商品「オリジナルトレー」の'24ヴァージョンや、同じく会場で大活躍すること間違いなしの「カップホルダー」が初登場。5月19日(日)23:59までの受注期間内に申し込めば本番前に手元に届くので、会場で列に並ぶ必要がなく、また売り切れて後悔することもないので、確実に入手したい人はこの機会をお見逃しなく。



そして、早く買うほどリーズナブルな『フジロック』のチケットは、現在2次先行販売中。今年から新たに加わった「金曜ナイト券(\16,000)」のほか「Under18 1日券(\9,000)」「Under22 1日券(\18,000)」、そして新サービス「FUJI ROCK go round」を含む全券種が販売中。それぞれ規定枚数に達し次第販売終了となるので、迷っている方は早めの入手をお勧めする。