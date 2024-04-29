ILLIT、BOYNEXTDOORも！2024年16週目のCIRCLEチャート週間ランキングを発表＜2024/4/14〜4/20＞

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CIRCLEチャート（旧GAONチャート）が2024年16週目の週間ランキングを発表した。

CIRCLEチャートを運営する社団法人 韓国音楽コンテンツ協会は「16週目（2024年4月14日〜4月20日）のチャートでは、ILLIT、BOYNEXTDOORらが活躍した」と発表した。

ILLITは、デビュー曲「Magnetic」がグローバルK-POPチャート1位、デジタルチャート（CIRCLE指数26,162,608ポイント）1位、ストリーミングチャート1位に輝いた。この曲は、好きな人に直進していく10代の少女の正直で堂々とした気持ちを、はじけるようなメロディーとILLITの初々しい音色で表現した楽曲で、4週連続グローバルK-POPチャートで首位をキープしている。

BOYNEXTDOORは「HOW？」でリテールアルバムチャート（小売店販売数150,846枚）、アルバムチャート（販売数566,083枚）で1位にランクイン。このEPは、彼らの3rdミニアルバムであると同時に、“初恋ストーリー”3部作の最後を飾る作品だ。

キム・ホジュンは「結局はあなたです」でダウンロードチャート1位を獲得。この曲はドラマ「美女と純情男」のOST（劇中歌）で、彼ならではの魅力を盛り込んだバラードだ。

10CMの「壊れたのかな」はVカラーリングチャートで2週連続1位をキープ。この曲はドラマ「涙の女王」のOSTで、彼特有の歌声がドラマのロマンチックなムードを倍増させる、ブルース風のバラード曲だ。

アーティストのグローバルな人気を直観的に確認することができる“ソーシャルチャート 2.0”では、FIFTY FIFTYが3週連続で1位にランクイン。MyCelebsの魅力キーワードは「揃ったダンスを見せる」「完璧に近いハーモニーで称賛される」「音源チャートを席巻する」などだ。16週目のソーシャルチャートで大きく上昇したアーティストは、コヨーテだった。

一方、16週目のデジタルチャート200位圏内にランクインした新曲は、44位のILLIT「Magnetic（Starlight Remix）」、45位のRIIZE「Impossible」、60位のBOYNEXTDOOR「Earth, Wind ＆ Fire」などだ。

【2024年 16週目 チャート一覧】
＜グローバルK-POPチャート＞

1位：ILLIT「Magnetic」

2位：BABYMONSTER「SHEESH」

3位：LE SSERAFIM「Smart」

4位：BTS ジョングク「Standing Next to You」

5位：(G)I-DLE「Fate」

6位：LE SSERAFIM「EASY」

7位：QWER「T.B.H」

8位：KISS OF LIFE「Midas Touch」

9位：BTSのV「FRI（END）S」

10位：LE SSERAFIM「Perfect Night」

＜デジタルチャート＞

1位：ILLIT「Magnetic」

2位：(G)I-DLE「Fate」

3位：TWS「plot twist」

4位：BIBI「栗羊羹」

5位：IU「Love wins all」

6位：BTOB チャンソプ「天上蓮」

7位：LE SSERAFIM「EASY」

8位：DAY6「You Were Beautiful」

9位：DAY6「Time of Our Life」

10位：QWER「T.B.H」

＜ダウンロードチャート＞

1位：キム・ホジュン「結局はあなたです」

2位：キム・ホジュン「Time Flies」

3位：キム・ホジュン「あなた…離れても」

4位：ILLIT「Magnetic」

5位：QWER「T.B.H」

＜ストリーミングチャート＞

1位：ILLIT「Magnetic」

2位：(G)I-DLE「Fate」

3位：TWS「plot twist」

4位：BIBI「栗羊羹」

5位：IU「Love wins all」

＜アルバムチャート＞

1位：BOYNEXTDOOR「HOW？」

2位：キム・ホジュン「A LIFE（世界）」

3位：ILLIT「SUPER REAL ME」（Weverse）

4位：BOYNEXTDOOR「HOW？」（Weverse）

5位：Loossemble「One of a Kind」