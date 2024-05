ILLIT、BOYNEXTDOORも！2024年16週目のCIRCLEチャート週間ランキングを発表＜2024/4/14〜4/20＞

CIRCLEチャート(旧GAONチャート)が2024年16週目の週間ランキングを発表した。CIRCLEチャートを運営する社団法人 韓国音楽コンテンツ協会は「16週目(2024年4月14日〜4月20日)のチャートでは、ILLIT、BOYNEXTDOORらが活躍した」と発表した。ILLITは、デビュー曲「Magnetic」がグローバルK-POPチャート1位、デジタルチャート(CIRCLE指数26,162,608ポイント)1位、ストリーミングチャート1位に輝いた。この曲は、好きな人に直進していく10代の少女の正直で堂々とした気持ちを、はじけるようなメロディーとILLITの初々しい音色で表現した楽曲で、4週連続グローバルK-POPチャートで首位をキープしている。

BOYNEXTDOORは「HOW?」でリテールアルバムチャート(小売店販売数150,846枚)、アルバムチャート(販売数566,083枚)で1位にランクイン。このEPは、彼らの3rdミニアルバムであると同時に、“初恋ストーリー”3部作の最後を飾る作品だ。キム・ホジュンは「結局はあなたです」でダウンロードチャート1位を獲得。この曲はドラマ「美女と純情男」のOST(劇中歌)で、彼ならではの魅力を盛り込んだバラードだ。10CMの「壊れたのかな」はVカラーリングチャートで2週連続1位をキープ。この曲はドラマ「涙の女王」のOSTで、彼特有の歌声がドラマのロマンチックなムードを倍増させる、ブルース風のバラード曲だ。アーティストのグローバルな人気を直観的に確認することができる“ソーシャルチャート 2.0”では、FIFTY FIFTYが3週連続で1位にランクイン。MyCelebsの魅力キーワードは「揃ったダンスを見せる」「完璧に近いハーモニーで称賛される」「音源チャートを席巻する」などだ。16週目のソーシャルチャートで大きく上昇したアーティストは、コヨーテだった。一方、16週目のデジタルチャート200位圏内にランクインした新曲は、44位のILLIT「Magnetic(Starlight Remix)」、45位のRIIZE「Impossible」、60位のBOYNEXTDOOR「Earth, Wind & Fire」などだ。

【2024年 16週目 チャート一覧】

<グローバルK-POPチャート>



1位:ILLIT「Magnetic」



2位:BABYMONSTER「SHEESH」



3位:LE SSERAFIM「Smart」



4位:BTS ジョングク「Standing Next to You」



5位:(G)I-DLE「Fate」



6位:LE SSERAFIM「EASY」



7位:QWER「T.B.H」



8位:KISS OF LIFE「Midas Touch」



9位:BTSのV「FRI(END)S」



10位:LE SSERAFIM「Perfect Night」



<デジタルチャート>



1位:ILLIT「Magnetic」



2位:(G)I-DLE「Fate」



3位:TWS「plot twist」



4位:BIBI「栗羊羹」



5位:IU「Love wins all」



6位:BTOB チャンソプ「天上蓮」



7位:LE SSERAFIM「EASY」



8位:DAY6「You Were Beautiful」



9位:DAY6「Time of Our Life」



10位:QWER「T.B.H」



<ダウンロードチャート>



1位:キム・ホジュン「結局はあなたです」



2位:キム・ホジュン「Time Flies」



3位:キム・ホジュン「あなた…離れても」



4位:ILLIT「Magnetic」



5位:QWER「T.B.H」



<ストリーミングチャート>



1位:ILLIT「Magnetic」



2位:(G)I-DLE「Fate」



3位:TWS「plot twist」



4位:BIBI「栗羊羹」



5位:IU「Love wins all」



<アルバムチャート>



1位:BOYNEXTDOOR「HOW?」



2位:キム・ホジュン「A LIFE(世界)」



3位:ILLIT「SUPER REAL ME」(Weverse)



4位:BOYNEXTDOOR「HOW?」(Weverse)



5位:Loossemble「One of a Kind」