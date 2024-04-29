ILLIT、BOYNEXTDOORも！2024年16週目のCIRCLEチャート週間ランキングを発表＜2024/4/14〜4/20＞
CIRCLEチャートを運営する社団法人 韓国音楽コンテンツ協会は「16週目（2024年4月14日〜4月20日）のチャートでは、ILLIT、BOYNEXTDOORらが活躍した」と発表した。
ILLITは、デビュー曲「Magnetic」がグローバルK-POPチャート1位、デジタルチャート（CIRCLE指数26,162,608ポイント）1位、ストリーミングチャート1位に輝いた。この曲は、好きな人に直進していく10代の少女の正直で堂々とした気持ちを、はじけるようなメロディーとILLITの初々しい音色で表現した楽曲で、4週連続グローバルK-POPチャートで首位をキープしている。
キム・ホジュンは「結局はあなたです」でダウンロードチャート1位を獲得。この曲はドラマ「美女と純情男」のOST（劇中歌）で、彼ならではの魅力を盛り込んだバラードだ。
10CMの「壊れたのかな」はVカラーリングチャートで2週連続1位をキープ。この曲はドラマ「涙の女王」のOSTで、彼特有の歌声がドラマのロマンチックなムードを倍増させる、ブルース風のバラード曲だ。
アーティストのグローバルな人気を直観的に確認することができる“ソーシャルチャート 2.0”では、FIFTY FIFTYが3週連続で1位にランクイン。MyCelebsの魅力キーワードは「揃ったダンスを見せる」「完璧に近いハーモニーで称賛される」「音源チャートを席巻する」などだ。16週目のソーシャルチャートで大きく上昇したアーティストは、コヨーテだった。
一方、16週目のデジタルチャート200位圏内にランクインした新曲は、44位のILLIT「Magnetic（Starlight Remix）」、45位のRIIZE「Impossible」、60位のBOYNEXTDOOR「Earth, Wind ＆ Fire」などだ。
【2024年 16週目 チャート一覧】
＜グローバルK-POPチャート＞
1位：ILLIT「Magnetic」
2位：BABYMONSTER「SHEESH」
3位：LE SSERAFIM「Smart」
4位：BTS ジョングク「Standing Next to You」
5位：(G)I-DLE「Fate」
6位：LE SSERAFIM「EASY」
7位：QWER「T.B.H」
8位：KISS OF LIFE「Midas Touch」
9位：BTSのV「FRI（END）S」
10位：LE SSERAFIM「Perfect Night」
＜デジタルチャート＞
1位：ILLIT「Magnetic」
2位：(G)I-DLE「Fate」
3位：TWS「plot twist」
4位：BIBI「栗羊羹」
5位：IU「Love wins all」
6位：BTOB チャンソプ「天上蓮」
7位：LE SSERAFIM「EASY」
8位：DAY6「You Were Beautiful」
9位：DAY6「Time of Our Life」
10位：QWER「T.B.H」
＜ダウンロードチャート＞
1位：キム・ホジュン「結局はあなたです」
2位：キム・ホジュン「Time Flies」
3位：キム・ホジュン「あなた…離れても」
4位：ILLIT「Magnetic」
5位：QWER「T.B.H」
＜ストリーミングチャート＞
1位：ILLIT「Magnetic」
2位：(G)I-DLE「Fate」
3位：TWS「plot twist」
4位：BIBI「栗羊羹」
5位：IU「Love wins all」
＜アルバムチャート＞
1位：BOYNEXTDOOR「HOW？」
2位：キム・ホジュン「A LIFE（世界）」
3位：ILLIT「SUPER REAL ME」（Weverse）
4位：BOYNEXTDOOR「HOW？」（Weverse）
5位：Loossemble「One of a Kind」