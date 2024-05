6月に日本デビュー10周年迎える韓国の人気ボーイズグループ・BTSの、これまでの軌跡を描いた映画3作品が、「BTS RETROSPECTIVE in Cinema 2024」として6月7日より全国の劇場でリバイバル上映されることが決定し、メインビジュアルが公開された。

再上映されるのは、2018年にソウルを皮切りにヨーロッパで開催されたツアー「BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF'」をフランス・パリでメンバーが振り返る『BRING THE SOUL: THE MOVIE』、BTS のワールドスタジアムツアー「LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF」に密着した音楽ドキュメンタリー『BREAK THE SILENCE: THE MOVIE』、そして2022年10月に開催され、全世界が熱狂したコンサート「BTS<Yet To Come> in BUSAN」を記録した『BTS: Yet To Come in Cinemas』の3本。6月7日から始まり、14日、21日と順次公開されるスケジュールとなっており、5月17日に公式ホームページにて上映劇場が明らかになる。

また、併せて「BTS RETROSPECTIVE in Cinema 2024」のポスタービジュアルも公開。3作品のメインビジュアルとそれらをまとめるタイトルがあしらわれており、彼らがどのような軌跡を辿り、世界を魅了するスターへと駆け上がっていったのか。その裏で彼らはどのような想いを抱き、ステージそしてファンへ向き合っているのか。日本デビュー10周年を迎える彼らのこれまでの歩みを、デビュー記念月に再び劇場で楽しめることへの期待が膨らむデザインとなっている。(高橋理久)