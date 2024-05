ZEROBASEONE、3rdミニアルバムで叶えたい目標は？日本での異例の人気に言及も「全てファンのおかげ」

ZEROBASEONEが、爽やかでホットな新曲でファンを魅了する。本日(13日)午後2時、ZEROBASEONEはソウル龍山(ヨンサン)区ブルースクエアマスターカードホールにて3rdミニアルバム「You had me at HELLO」の発売記念ショーケースを開催した。「You had me at HELLO」は、ZEROBASEONEが2ndミニアルバム「MELTING POINT」以来、6ヶ月ぶりに披露するニューアルバムだ。彼らは「ZEROBASEONEにぴったりの、爽やかなコンセプトの曲だ。夏と言えば誰もがZEROBASEONEを思い浮かべるようにしたい」とし「今年の夏、最も爽やかなアイドルになれるよう頑張る」と語った。

1

2

次へ

これまで連続ヒットに成功しているだけに、カムバックを控えてプレッシャーはなかったかと聞くとソン・ハンビンは、「僕たちが1st、2ndミニアルバムの時、ありがたくもたくさんの関心を持っていただき、良い成果を出すことができた。今回の3rdミニアルバムが非常に重要だと感じた。緊張してわくわくしながら準備した」と伝えた。今回のニューアルバムは1stミニアルバム「YOUTH IN THE SHADE」、2ndミニアルバム「MELTING POINT」をつなぐ青春3部作を完成させるアルバムで、愛が与える幸せで胸がいっぱいになった若者の話を込めている。「Feel the POP」をはじめ、「Solar POWER」「Dear ECLIPSE」「SWEAT」「Sunday RIDE」「HELLO」「Feel the POP(Sped UP ver.)」まで、計7曲が収録された。タイトル曲の「Feel the POP」は、D&B、UK garage、Jersey clubなど、多様なリズムが調和したポップナンバーだ。歌詞の中にはZEROBASEONEと一緒にいる瞬間だけは、若者であれば誰もが直面するためらい、不安、悩みを吹き飛ばせるよう最高の時間をプレゼントするというメッセージが盛り込まれた。ZEROBASEONEはメロディーに合う爽やかなボーカルで今夏の暑さを吹き飛ばす、いわゆる“ZERO-POP”の誕生を予告した。この日、赤髪から黒髪にイメチェンして登場したリッキーは、タイトル曲のポイントダンスについて「ストレスが“ポップポップ”と弾ける部分がある。ご覧になった瞬間、ストレスを吹き飛ばすことができると思う」と説明した。またジャン・ハオはアルバムの正式発売に先立ち、先行公開曲「SWEAT」の活動を行ったことに対し、「久しぶりに振付師のチェ・ヨンジュン先生と作業した。『BOYS PLANET』の頃をたくさん思い出した。そのおかげで初心に立ち返ることができた。一緒に過ごした時間の分だけ、さらに団結した僕たちZEROBASEONEの姿、セクシーな魅力など、多様な新しい姿をお見せすることができて幸せだった」と語った。収録曲「HELLO」は、トラックリストの公開後、タイトル曲に劣らず韓国国内外のZE_ROSE(ファンの名称)から期待が高まった新曲だ。昨年7月にデビューした彼らが初めて披露する公式ファンソングであるためだ。「HELLO」に作詞家として参加したバンドDAY6のYoung Kは、この日のショーケースで公開された映像メッセージを通じて、「まず、ZEROBASEONEのカムバックを心よりお祝い申し上げる。僕が参加した『HELLO』は、ZE_ROSEへのZEROBASEONEの心を込めたファンソングだ。ZEROBASEONEとZE_ROSEの運命的な出会い、これからも永遠に一緒にいるという思いを歌詞に込めた」と紹介した。続けて「僕もファンの方々にとってどのような存在なのかよく知っているので、さらに意味のある作業だった。意義深かった今回の作業で誕生した『HELLO』が、ファンの皆様にもたくさんの愛を伝え、たくさん愛されることを願う」とつけ加えた。今後出演したいバラエティ番組としてはSBS「ランニングマン」を挙げた。パク・ゴヌクは「メンバーたちと一緒に出演したいバラエティ番組は『ランニングマン』だ。みんなで一緒に出演してファンと視聴者の皆様に素敵な姿をお見せしたい」と伝えた。