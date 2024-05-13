イブ山で噴火 警戒レベルは上から2番目に インドネシア
【AFP＝時事】インドネシア東部の北マルク（North Maluku）州ハルマヘラ（Halmahera）島のイブ山（Mount Ibu）が13日に再び噴火し、噴煙の高さは5キロ以上に達した。当局は先週、警戒レベルを上から2番目に引き上げていた。
イブ山は11日に噴火。溶岩が流出し、夜空に数キロの高さまで噴煙が立ち上り、噴火に伴う「火山雷」も確認された。
当局は先週、警戒レベルを4段階のうち上から2番目に引き上げた。13日の噴火後も警戒レベルは維持された。火口から3〜5キロ圏内への立ち入りを規制している。
被害や死傷者は今のところ報告されていない。
【翻訳編集】AFPBB News
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当局は先週、警戒レベルを4段階のうち上から2番目に引き上げた。13日の噴火後も警戒レベルは維持された。火口から3〜5キロ圏内への立ち入りを規制している。
被害や死傷者は今のところ報告されていない。
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