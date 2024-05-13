インドネシア・北マルク州で噴火したイブ山（2024年5月13日撮影）。(c)Azzam Risqullah / AFP

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【AFP＝時事】インドネシア東部の北マルク（North Maluku）州ハルマヘラ（Halmahera）島のイブ山（Mount Ibu）が13日に再び噴火し、噴煙の高さは5キロ以上に達した。当局は先週、警戒レベルを上から2番目に引き上げていた。

　イブ山は11日に噴火。溶岩が流出し、夜空に数キロの高さまで噴煙が立ち上り、噴火に伴う「火山雷」も確認された。

　当局は先週、警戒レベルを4段階のうち上から2番目に引き上げた。13日の噴火後も警戒レベルは維持された。火口から3〜5キロ圏内への立ち入りを規制している。

　被害や死傷者は今のところ報告されていない。

【翻訳編集】AFPBB News

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