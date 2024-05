RIZINで活躍する格闘家の矢地祐介が出場する『BELLATOR CHAMPIONS SERIES PARIS』が、日本時間17日に深夜にU-NEXTで見放題独占ライブ配信される。現在RIZINで3連勝中の矢地は「自分の最終的な目標はUFC」と公言し、今大会でかねて希望していた海外大会への参戦が実現。対戦するベルナウイは、2017年に韓国のROAD FCに参戦し、ライト級トーナメントで優勝。19年にはライト級王座を獲得し、22年からベラトールに参戦した。

矢地はORICON NEWSの単独インタビューで、ベルナウイについて「ファイトスタイルは組み技が強くて、身長が高くてリーチも長い」と分析。かなりの強豪選手だが「まさに願ったりかなったりです」と対戦を楽しみにしている。また、今大会のメインイベントは、堀口恭司にも勝利しているバンタム級王者のパッチー・ミックスが、BELLATORバンタム級ワールドグランプリ以来の再戦となるマゴメド・マゴメドフを相手にする初防衛戦。コーメインイベントでは、元GLORYウェルター級王者セドリック・ドゥンベとジャリール・ウィリスが対戦する。なお、「U-NEXT格闘技公式」YouTubeチャンネルでは、矢地と川尻達也の対談動画が公開中。かつてUFCに参戦し海外での試合経験の豊富な川尻が「海外で試合をするうえで気をつけたい3つのポイント」を矢地に伝授する。●『BELLATOR CHAMPIONS SERIES PARIS』17日深夜0:00〜 U-NEXT見放題独占ライブ配信■メインイベント・【Bellator世界バンタム級タイトルマッチ 5分5R】パッチー・ミックス vs. マゴメド・マゴメドフ■コーメインイベント・【ウェルター級5分3R】セドリック・ドゥンベ vs. ジャリール・ウィリス■メインカード・【ミドル級ナンバーワン・コンテンダーマッチ 5分3R】グレゴリー・バベネ vs. コステロ・ヴァン・スティーニス・【フェザー級5分3R】イーブス・ランドゥー vs. ジョナス・ビラリーニョ・【ライト級5分3R】チバウト・グーチ vs.アーチー・コルガン■アーリーカード・【ヘビー級5分3R】スリム・トラベルシ vs. ルイ・サザーランド・【ライト級5分3R】マンスール・ベルナウイ vs.矢地祐介・【ミドル級5分3R】イマムシャフィ・アリーフ vs. マイク・シップマン・【フェザー級5分3R】アスペン・ラッド vs. エカテリーナ・シャカロフ・【フェザー級5分3R】アサエル・アジュージ vs. ブルーノ・フォンテス