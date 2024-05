JO1が5月29日にリリースする8thシングル「HITCHHIKER」より、リード曲「Love seeker」のMVを公開した。本楽曲はソウル、ファンクがベースのリズミカルな曲で、サビに《Luv Luv Luv Luv Luv》という口ずさみやすいフレーズがある、初めて聞いた人でも自然と体が動き出すような楽曲になっている。MVは、今回のシングル「HITCHHIKER」の“どこかにある愛を探して旅立つ旅路”というテーマを元に、メンバーがLoveレーダーを使って愛を探し求めるというストーリー。

8thシングル「HITCHHIKER」



発売日:2024年5月29日(水)形態数:3形態(初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤)【初回限定盤A(CD+DVD)】価格:¥1,727(税抜) / ¥1,900(税込)[CD]1. Love seeker2. Test Drive3. Lemon Candy4. Suger[DVD]1.アイのBINGOを目指せ!LOVE MISSION HIKER (前編)2.‘16(Sixteen)’ LIVE PERFORMANCE (2023 JO1 2ND ARENA LIVE TOUR 'BEYOND THEDARK' 2023.08.06 TOKYO 有明アリーナ夜公演)[初回プレス限定封入特典](1)応募抽選券(シリアルナンバー)1枚(2)トレーディングカード1枚(初回限定盤Aver.11種類の中から1枚をランダム封入)(3)セルカトレーディングカード1枚(初回限定盤Aver.11種類の中から1枚をランダム封入)(4)シートステッカー(初回限定盤Aver.11種類の中から1枚をランダム封入)【初回限定盤B(CD+DVD)】価格:¥1,727(税抜) / ¥1,900(税込)[CD]1. Love seeker2. Test Drive3. Lemon Candy4. Lied to you[DVD]1.アイのBINGOを目指せ!LOVE MISSION HIKER (後編)2.‘流星雨’ LIVE PERFORMANCE(2023 JO1 2ND ARENA LIVE TOUR 'BEYOND THE DARK'2023.10.19 OSAKA大阪城ホール公演)[初回プレス限定封入特典](1)応募抽選券(シリアルナンバー)1枚(2)トレーディングカード1枚(初回限定盤Bver.11種類の中から1枚をランダム封入)(3)セルカトレーディングカード1枚(初回限定盤Bver.11種類の中から1枚をランダム封入)(4)シートステッカー(初回限定盤Bver.11種類の中から1枚をランダム封入)【通常盤(CD) 】価格:¥1,273(税抜) / ¥1,400(税込)[CD]1. Love seeker2. Test Drive3. Lemon Candy4. Aqua[初回プレス限定封入特典](1)応募抽選券(シリアルナンバー)1枚(2)セルカトレーディングカード LOVE ver.1枚(LOVE ver.11種類の中から1枚をランダム封入/数量限定でホログラム仕様入り)(3)セルカトレーディングカード SEEKER ver. 1枚(SEEKER ver.11種類の中から1枚をランダム封入)