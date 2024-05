極楽湯RAKU SPAグループでは、2024年5月30日(木)から6月30日(日)まで、テレビアニメ「鬼滅の刃」とのコラボキャンペーン第三弾「柱たちの極楽な休日」を開催!

期間中は、コラボ限定のマフラータオルがもらえる「柱たちの極楽な休日セット」を販売。

さらに「鬼滅の刃」とのコラボグッズやコラボメニュー、「竈門炭治郎」や「我妻善逸」「嘴平伊之助」のオリジナル館内放送などが楽しめます☆

極楽湯 テレビアニメ「鬼滅の刃」コラボキャンペーン「柱たちの極楽な休日」

開催期間:2024年5月30日(木)〜6月30日(日)

開催店舗:極楽湯・RAKU SPAグループ32店舗

極楽湯RAKU SPAグループ32店舗にて、テレビアニメ「鬼滅の刃」とのコラボキャンペーン第三弾「柱たちの極楽な休日」を開催!

期間中は、「柱」をイメージした9種類のコラボ風呂が登場。

また、コラボ限定のマフラータオルがもらえる「柱たちの極楽な休日セット」や、 店舗限定購入特典付きオリジナルグッズ、コースターがもらえるメニューなどが販売されます。

さらに「極楽湯コソコソ噂話」コラボ限定の館内放送、キャラクターパネルやのぼり、タペストリーなどのコラボ装飾も登場し、コラボキャンペーンを盛り上げます☆

コラボグッズ

ufotable描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売。

入館料金にプラスすることで購入できる「柱たちの極楽な休日セット」と、店頭・オンラインショップで購入できるコラボグッズが展開されます。

「竈門炭治郎」たちのほか、柱たちも勢ぞろいした、コラボ限定のグッズです。

柱たちの極楽な休日セット

商品名・価格:

柱たちの極楽な休日セット スタンダード:1,100円(税込)Aデザイン(全9種)ランダムか、Bデザイン(全5種)ランダムのいずれか1枚のセット柱たちの極楽な休日セット プレミアム:2,200円(税込)Aデザイン(全9種)ランダムとBデザイン(全5種)ランダムの各1枚ずつ計2枚のセット

※A(全9種):竈門炭治郎・竈門禰󠄀豆子・我妻善逸・嘴平伊之助・冨岡義勇・煉󠄁獄杏寿郎・宇髄天元・胡蝶しのぶ・栗花落カナヲ

※B(全5種):甘露寺蜜璃・時透無一郎・伊黒小芭内・不死川実弥・悲鳴嶼行冥

店舗入館時に、入館料金に加えて「柱たちの極楽な休日セット」を購入すると、ufotable描き下ろしイラストを使用したコラボ限定のマフラータオルがもらえます。

ランダム配布なので、どのキャラクターになるかはもらえるまでのお楽しみです☆

グッズ販売

商品名・価格:

・湯上りアクリルスタンド(全14種) 各1,760円(税込)

・湯上り缶バッジ(全14種ランダム) 1個550円(税込)

・休息セヨ!銭湯錠風キーホルダー(全14種ランダム) 1個770円(税込)

・全員集合クリアファイル 550円(税込)

・柱集合クリアファイル 550円(税込)

・柱の稽古キャンディ 1,512円(税込)

・お風呂上りにはこれ!柱のクリアうちわ 990円(税込)

・柱稽古フレークシートステッカー(全9種ランダム) 1枚660円(税込)

【オンラインショップ限定グッズ】

・湯上りBIGアクリルスタンド(全14種) 各4,290円(税込)

・極楽手ぬぐい(全5種) 各1,650円(税込)

・湯上り缶バッジ(全14種コンプリートセット) 7,700円(税込)

・休息セヨ!銭湯錠風キーホルダー(全14種コンプリートセット) 10,780円(税込)

オンラインショップ発売日:2024年5月30日(木)17:00〜

ufotable描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズが登場!

アクリルスタンドや缶バッジなど集めたくなるグッズや、キャンディやうちわなどコラボキャンペーンの思い出にぴったりなグッズが目白押しです。

また、店舗でコラボグッズを2,000円(税込)購入ごとに、オリジナルデザインのクリアカードがランダムで1枚もらえます。

※コラボグッズ購入特典は、柱たちの極楽な休日セット、オンラインショップでの購入は対象外です。別々の会計の合算は不可です

コラボメニュー

コラボフード(全18種)・価格:

水柱・冨岡義勇 鮭大根おろしそば(冷) 1,210円(税込)水柱・冨岡義勇 フルーツパンケーキ 1,980円(税込)炎柱・煉󠄁獄杏寿郎 ロングソーセージのレッドスパイスナポリタン 1,980円(税込)炎柱・煉󠄁獄杏寿郎 豚キムチ丼 1,650円(税込)音柱・宇髄天元 白醤油焼きうな丼 3,300円(税込)音柱・宇髄天元 豪快天丼 2,530円(税込)蟲柱・胡蝶しのぶ 戯れのばらちらし 1,650円(税込)蟲柱・胡蝶しのぶ 特別調合のベリーパフェ 880円(税込)恋柱・甘露寺蜜璃 明太クリームうどん 1,760円(税込)恋柱・甘露寺蜜璃 桜餅と抹茶パフェ 880円(税込)霞柱・時透無一郎 カルボナーラオムライス 1,870円(税込)霞柱・時透無一郎 塩チーズラーメン 1,650円(税込)蛇柱・伊黒小芭内 白黒カレー 1,650円(税込)蛇柱・伊黒小芭内 コーヒーゼリーパフェ 880円(税込)風柱・不死川実弥 ジェノベーゼパスタ 1,650円(税込)風柱・不死川実弥 ごろごろチキンのバジルドリア 1,870円(税込)岩柱・悲鳴嶼行冥 から揚げ温玉丼 1,650円(税込)岩柱・悲鳴嶼行冥 うなぎの炊きこみごはん 3,300円(税込)

コラボドリンク(全9種)価格:各770円(税込)

水柱・冨岡義勇 バナナオレ炎柱・煉󠄁獄杏寿郎 ピンクグレープフルーツオレンジ音柱・宇髄天元 ブルーレモンスカッシュ蟲柱・胡蝶しのぶ バナナカルピス恋柱・甘露寺蜜璃 ピンキーレモンスカッシュ霞柱・時透無一郎 ピーチミルク蛇柱・伊黒小芭内 ジンジャーメロンソーダ風柱・不死川実弥 グリーンアップルカルピス岩柱・悲鳴嶼行冥 ピーチウーロン

「煉󠄁獄杏寿郎」や「冨岡義勇」「不死川実弥」たち”柱”のキャラクターをイメージした限定メニューが登場。

恋柱「甘露寺蜜璃」のカラーそのままの「桜餅と抹茶パフェ」や、炎柱「煉󠄁獄杏寿郎」の真っ赤で熱くなれそうな「ロングソーセージのレッドスパイスナポリタン」などのフードやデザートのほか、カラフルなドリンクでも柱たちが表現されています。

さらに、コラボメニューを注文された方にはオリジナルコースターをランダムでプレゼント☆

数量限定 タンブラー付きドリンク「ブラックチョコ」

価格:各3,850円(税込)

種類:全9種(冨岡義勇・煉󠄁獄杏寿郎・宇髄天元・胡蝶しのぶ・甘露寺蜜璃・時透無一郎・伊黒小芭内・不死川実弥・悲鳴嶼行冥)

記念に持ち帰れる、タンブラー付きドリンクも登場。

タンブラーには、お風呂を楽しむ柱たちのイラストが描かれた台紙が1枚付属。

「冨岡義勇」「煉󠄁獄杏寿郎」「宇髄天元」「胡蝶しのぶ」「甘露寺蜜璃」「時透無一郎」「伊黒小芭内」「不死川実弥」「悲鳴嶼行冥」の9種から1枚を選べます。

オリジナルコースタープレゼント

コラボメニューを注文すると、オリジナルコースターのプレゼントも。

お風呂上がりのような爽やかな装いのキャラクターたちが描かれたコースターです。

ランダム配布なので、どのキャラクターのコースターがもらえるのかはお楽しみ!

さらに、コラボメニューを5品注文するとオリジナルコースターを追加で1枚もらえるシールラリーが開催されます。

コースターがコレクションしやすくなる、ファン必見の企画です。

コラボ風呂

開催スケジュール:

1回目:2024年5月30日(木)〜6月2日(日)2回目:2024年6月6日(木)〜6月9日(日)3回目:2024年6月13日(木)〜6月16日(日)4回目:2024年6月20日(木)〜6月23日(日)5回目:2024年6月27日(木)〜6月30日(日)

コラボ風呂種類:全9種

水柱・冨岡義勇の湯炎柱・煉󠄁獄杏寿郎の湯音柱・宇髄天元の湯蟲柱・胡蝶しのぶの湯恋柱・甘露寺蜜璃の湯霞柱・時透無一郎の湯蛇柱・伊黒小芭内の湯風柱・不死川実弥の湯岩柱・悲鳴嶼行冥の湯

柱をイメージした9種類のコラボ風呂が登場し、浴室には特別にデザインしたタペストリーが装飾されます。

館内放送

「竈門炭治郎(CV.花江夏樹)」「我妻善逸(CV.下野 紘)」「嘴平伊之助(CV.松岡禎丞)」による、コラボ限定館内放送「極楽湯コソコソ噂話」が1時間ごとに放送されます。

コラボ装飾

ufotable描き下ろしイラストを使用したキャラクターパネルやのぼり、タペストリー、場面写を使用した館内ルールポスターが店舗に登場します。

柱たちのコラボグッズやコラボメニューが楽しめる!

鬼滅の刃×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーン第三弾「柱たちの極楽な休日」は、極楽湯・RAKU SPAグループ32店舗にて、2024年5月30日(木)から6月30日(日)まで開催です。

※禰豆子の「禰」は「ネ+爾」が正しい表記です

※煉獄の「煉」は「火+東」が正しい表記です

コラボキャンペーン注意事項

※RAKU CAFE 池袋は、入館に事前予約が必要です。詳細は店舗HPを確認ください

※画像・写真は全てイメージです

※販売グッズや景品は個数制限が設けられる場合があります

※記載の内容は予告なく変更になる場合があります

※情勢によって企画の内容変更または中止になる場合があります

※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPを確認ください

©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 柱たちをイメージしたお風呂やグッズ&メニュー!極楽湯 テレビアニメ「鬼滅の刃」コラボ「柱たちの極楽な休日」 appeared first on Dtimes.